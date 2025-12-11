La mayoría de personas a las que recomiendo este libro no pasa de las primeras páginas por puro miedo

Hay libros que, aunque sean muy buenos, no son para todo el mundo. Uno de ellos es de mis thrillers favoritos pero a la mayoría de personas a las que se lo recomiendo no pasa de las primeras 20 páginas por puro miedo. Y no, no es una novela de terror propiamente dicha. El problema es que al principio sucede algo realmente impactante que a muchos les resulta incómodo. No haré spoilers, obviamente, sólo diré que se trata de una obra engañosamente genial, inquietante y perturbadora como pocas. Con mucha influencia del cine de Alfred Hitchcock, la trama es absorbente, muy oscura y tremendamente sorprendente. Hablo de Vestido de novia de Pierre Lemaitre, uno de los autores franceses contemporáneos más exitosos y elogiado por la crítica que, además, es el creador de una de mis sagas policíacas favoritas.

¿De qué trata Vestido de novia? La sinopsis oficial es la siguiente: «Sophie Duguet no entiende qué le sucede: pierde objetos, olvida situaciones, es detenida en un supermercado por pequeños robos que no recuerda haber cometido. Y los cadáveres comienzan a acumularse a su alrededor». Desvelar más sería atentar contra la experiencia del lector que se atreva a entrar en esta trama.

Cada vez que me preguntan por un buen thriller, siempre recomiendo Vestido de novia. Es una novela original y muy bien escrita, algo que no suelo ver mucho en un género que últimamente se ha convertido en un modo de evasión de masas destinado a ser consumido y olvidado al instante.

Eso sí, siempre que defiendo Vestido de novia advierto que hay que superar las primeras páginas y no porque suceda algo que no hemos visto ya mil veces, sino porque resulta incómodo y a muchos lectores les frena. Pero insisto en que hay que seguir leyendo la novela para encontrarse con una historia fascinante, de giros de esos que te hacen gritar de incredulidad y rabia. De verdad que me encantaría decir más sobre la trama y los personajes pero el pacto con Vestido de novia es el de guardar silencio para que el goce sea mayor.

Quisiera resaltar la figura de Pierre Lemaitre, uno de los escritores más prolíficos de la actualidad francesa y ganador del Premio Goncourt con Nos vemos allá arriba (novela que se adaptó más tarde al cine) y que cuenta con una legión inmensa de fans por todo el planeta.

No he leído todas su obras pero sí me gustaría recomendar de paso una de las más destacadas de Lemaitre. Bueno, en realidad es una saga, la del comandante Camille Verhoeven. De todos, mi favorito sigue siendo el primer libro, Irène.

¿De qué trata Irène? Esta es la sinopsis oficial: El comandante Camille Verhoeven vive la vida perfecta: está casado con la maravillosa Irène, con la que espera su primer hijo. Pero su felicidad se resquebraja tras un asesinato inusualmente salvaje. Desde que la noticia se hace pública, la prensa lo acecha y cada uno de sus movimientos se convierte en noticia de portada. Verhoeven descubre que el asesino ha matado antes. Cada uno de sus crímenes parece rendir homenaje a una novela negra clásica, por lo que los periodistas se apresuran a darle un sobrenombre: El Novelista. Quienes pueden ayudar a encontrarlo se suman a la lista de sospechosos: un librero y un profesor universitario expertos en novela negra. La investigación se convierte así en un duelo intelectual, y en una aterradora carrera contra el reloj.

Irène es una novela negra en el aspecto más clásico del género. La trama no sólo trata de desvelar un misterio sino que sirve de excusa para hablar del sistema social y, sobre todo, para acompañar a unos personajes absolutamente fascinantes y únicos. Es sangrienta, dura y descompone pero merece mucho la pena.