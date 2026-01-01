De trabajar en DiverXO a dar clases de pilates: así es la nueva vida de la ex de Dabiz Muñoz

Antes de que Cristina Pedroche se convirtiera en la imagen inseparable de Dabiz Muñoz, hubo otra historia, mucho más silenciosa, que marcó los primeros años del chef y su restaurante DiverXo. Ángela Montero, bailarina de formación y vocación, desempeñó un papel clave en el nacimiento del proyecto, lejos del ruido mediático y sin necesidad de portadas. Mientras Dabiz soñaba con una cocina radical y diferente, ella decidió aparcar su carrera artística para sostener aquel sueño desde la trastienda, convirtiéndose en socia, gerente y rostro visible en la sala. Su implicación fue total: no sólo ayudaba en la gestión, sino que transmitía confianza y profesionalidad a los primeros clientes que, poco a poco, comenzaron a acercarse al restaurante.

Los primeros años del restaurante estuvieron lejos del éxito que hoy conocemos. Con pocos clientes, cuentas ajustadas y largas jornadas, la pareja vivía al límite de sus posibilidades. Hubo noches en las que incluso dormían en el suelo del local, incapaces de costear otro alojamiento. La fe en DiverXo fue tan grande que los padres de Ángela aportaron cerca de 200.000 euros para evitar el cierre, un gesto que refleja la convicción y el compromiso de quienes creyeron en el proyecto desde el principio.

El día a día era una prueba constante de resistencia. Mientras Dabiz experimentaba en la cocina, probando sabores y técnicas sin concesiones, Ángela se encargaba de que el pequeño restaurante funcionara como un engranaje perfecto. La gestión del personal, la atención a los clientes y el cuidado de los detalles se convirtieron en su responsabilidad, un papel que asumió con disciplina y paciencia, combinando organización y sensibilidad, algo poco habitual en los comienzos de muchos restaurantes.

Ángela Montero, una mujer muy especial

En 2007, Ángela tomó la decisión más dura de su vida: renunciar definitivamente a la danza profesional, su gran pasión, para concentrarse por completo en un proyecto que todavía no prometía seguridad ni reconocimiento. Su entrega total fue determinante para que DiverXo superara los momentos más complicados. Poco después, el esfuerzo comenzó a dar frutos: Dabiz fue nombrado Cocinero Revelación en Madrid Fusión y, en 2009, el restaurante obtuvo su primera estrella Michelin. A partir de ese momento, DiverXo comenzó a crecer, mudándose a un local más grande y consolidándose como un referente gastronómico.

Pero mientras la trayectoria profesional se disparaba, la relación personal empezaba a resquebrajarse. Las tensiones, la presión del trabajo y la exposición constante terminaron pasando factura. En 2013, el mismo año en que Dabiz alcanzó la tercera estrella Michelin, la pareja decidió poner punto final a su historia sentimental, cerrando un capítulo intenso y decisivo en la vida de ambos.

La vida vida de Ángela Montero

Tras la separación, Ángela eligió reconstruirse lejos del bullicio mediático. Decidió formarse como instructora de pilates, un camino que le permitió canalizar su disciplina, constancia y pasión por el bienestar, valores que ya habían marcado su etapa en la hostelería. En 2021, fundó junto a Águeda Murillo el Estudio A Método Pilates, cerca del Retiro, un espacio centrado en la salud, el cuerpo y la constancia, donde aplica la misma dedicación que antaño volcaba en la gestión de un restaurante en plena expansión.

El estudio se ha convertido en un lugar de referencia para quienes buscan un entrenamiento profesional y cercano, donde cada clase refleja el cuidado por el detalle y la exigencia personal que siempre caracterizó a Ángela. Su labor como instructora combina técnica y empatía, enseñando a sus alumnos a cuidar su cuerpo con la misma pasión con la que ella cuidaba DiverXo en sus primeros años.

Discreción y sencillez

Actualmente, Ángela Montero mantiene un perfil bajo. Disfruta de la gastronomía desde su esfera privada, recomendando restaurantes y compartiendo recetas sin necesidad de protagonismo. No aparece en eventos ni acompaña a Dabiz Muñoz, pero su contribución a los primeros años de DiverXo sigue siendo esencial. Antes del éxito, de las estrellas y de los flashes, hubo alguien que creyó cuando casi nadie lo hacía. Su implicación silenciosa y constante, su visión de equipo y su capacidad para sostener un proyecto en sus momentos más frágiles forman parte del legado del restaurante.

La historia de Ángela Montero es también un recordatorio de que detrás de cada gran éxito hay sacrificio, esfuerzo y personas dispuestas a darlo todo, incluso cuando el reconocimiento aún no ha llegado. Su trayectoria, de los fogones a las clases de pilates, demuestra que la pasión, la disciplina y la entrega personal son universales y pueden trasladarse de un ámbito profesional a otro, dejando siempre una huella imborrable.