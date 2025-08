El gran cambio de la ex mujer de Dabiz Muñoz: su historia de amor fue el comienzo de todo

A estas alturas todo el mundo relaciona a Dabiz Muñoz con Cristina Pedroche, pero en la vida del cocinero hubo otra mujer muy importante. Estuvo más de una década con Ángela Montero, de hecho se casaron e iniciaron juntos un proyecto que hoy es historia: el restaurante DiverXO. En la actualidad Ángela está completamente cambiada, es otra mujer. Tanto es así que su vida laboral no tiene nada que ver con la cocina. Se dedica a algo completamente diferente, pero antes de desvelarlo debemos tener en cuenta un aspecto importante.

Ángela siempre ha sido bastante discreta, nunca ha querido dar declaraciones ni explicar por qué se separó del famoso cocinero. Solo sabemos que es la mentora de Dabiz y que gracias a ella el chef ha montado un imperio hostelero que ha cruzado fronteras. ¿Qué recuerdo tiene el marido de Cristina Pedroche de esta época? Él tampoco se siente cómo hablando de su vida privada, así que no suele hacer mención a su ex mujer cuando le preguntan por los orígenes de DiverXO.

El radical cambio de Ángela Muñoz

Lo que ha cambiado la vida de Ángela Muñoz es impresionante. Estaba muy vinculada al mundo de la hostelería, pero realmente era algo circunstancial: solo apoyaba a su marido. Esa es la razón por la que su vida ha cambiado tanto, sobre todo a nivel profesional. Ahora no tiene ningún restaurante, tiene un negocio bastante distinto: una escuela de pilates. Estuvieron juntos desde 2003 hasta 2013 y tenían una gran complicidad. Fuentes cercanas aseguran que nadie del entorno se imaginó la separación. Fue algo inesperado que marcó un antes y un después.

Ángela consiguió impulsar los sueños de Dabiz, gracias a ella DiverXO es uno de los restaurantes más icónicos del momento. ¿Cómo consiguió el cocinero montar esta empresa? ‘Vanitatis’ asegura que los exsuegros de Dabiz Muñoz le prestaron 200.000 euros para arrancar. Él estaba tan seguro de que iba a triunfar que convenció a Ángela para hipotecar la casa donde vivían. Los orígenes fueron tan duros que, según ha contado el propio chef, llegó a dormir en el suelo del restaurante.

El motivo del divorcio

Si algo caracteriza a Dabiz Muñoz es el secretismo y la originalidad, así que su exmatrimonio no podía ser de otra forma. Nadie sabe a ciencia cierta por qué se separó ni quién tomó la decisión, lo que sí está confirmado es que la ruptura le dejó desolado. Después de formalizar la separación estuvo varios meses viajando y buscando inspiración. Nunca ha olvidado que gracias a Ángela se ha convertido en una estrella de la cocina.

Dabiz Muñoz le debe mucho a su ex

¿Por qué Dabiz no habla de su ex cuando recuerda el origen de DiverXO? Hay dos teorías: que no tenga buena relación con ella o que quiera apartarla del foco. En eso no ha cambiado. Ángela sigue siendo completamente discreta y ahora tiene una profesión que nada tiene que ver con la fama. Está centrada en su escuela de pilates y también ha retomado su pasión por la danza, que la aparcó ligeramente durante su matrimonio con el chef por falta de tiempo.