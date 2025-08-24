Intoxicación alimentaria en Murcia: más de 100 personas afectadas por salmonela con vómitos y diarreas

Más de 100 personas se han visto afectadas por un brote de intoxicación alimentaria por salmonela en un hotel de La Manga, en la Región de Murcia. Los huéspedes presentaron síntomas típicos de intoxicación por salmonela, como vómitos, diarreas y malestar general, poco después de consumir comidas en las instalaciones del alojamiento este sábado 23 de agosto de La Manga en Murcia. El Servicio de Epidemiología de la Dirección General de Salud Pública y Adicciones ha actualizado la información del brote de toxiinfección alimentaria declarado en el Hotel Cavanna de La Manga durante la madrugada de este domingo, 24 de agosto.

La alerta inicial notificaba 28 casos. A lo largo del día la cifra ha ascendido a más de 100 personas afectadas, presentando un cuadro clínico de vómitos, diarrea y dolor abdominal, en algunos casos acompañado de fiebre.

Se ha decretado la suspensión cautelar de la actividad de la cocina del hotel y se ha ordenado una limpieza y desinfección exhaustiva de las instalaciones. Para garantizar el servicio a los huéspedes, la restauración será asumida temporalmente por una empresa de catering externa. Los síntomas empezaron tras el almuerzo del sábado 23 de agosto.

Las autoridades sanitarias de Murcia han activado los protocolos de emergencia para investigar el origen del brote y tomar medidas preventivas. Personal de la Consejería de Salud se desplazó al hotel para recoger muestras de alimentos y tomar declaraciones a los afectados, a fin de determinar el foco exacto de la infección.

Los afectados, en su mayoría turistas, están recibiendo atención médica en centros sanitarios cercanos y algunos permanecen bajo observación para controlar la deshidratación y otros posibles efectos derivados de la intoxicación.

El hotel ha colaborado con los equipos sanitarios y ha reforzado sus medidas de higiene y seguridad alimentaria mientras se desarrolla la investigación. Las autoridades insisten en la importancia de seguir las recomendaciones médicas y acudir al servicio de salud ante la aparición de síntomas graves.

Se espera que en las próximas horas se confirmen los resultados de las pruebas de laboratorio que determinarán con certeza si la bacteria responsable es salmonela u otro agente patógeno. Mientras tanto, se recomienda extremar la precaución en la manipulación y consumo de alimentos en hoteles y restaurantes.