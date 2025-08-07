Fact checked

Un brote de intoxicación alimentaria causado por Salmonella ha afectado a 424 personas en Barbastro, tras el consumo de alimentos durante el pasado fin de semana en el Festival Vino Somontano. Los afectados han sido atendidos en distintos dispositivos del Servicio Aragonés de Salud (SALUD), incluyendo centros de salud y hospitales, por cuadros de gastroenteritis.

Siete personas han requerido hospitalización, cinco de ellas niños ingresados en el Hospital de Barbastro, y otras dos, una mujer joven y una menor, en el Hospital San Jorge de Huesca. Todos los pacientes hospitalizados evolucionan de forma estable.

Durante la semana, la evolución clínica de los afectados ha estado marcada por cuadros de deshidratación, que en muchos casos han podido ser tratados en el domicilio. Sin embargo, los más vulnerables —como niños pequeños o personas con patologías previas— han requerido atención hospitalaria.

La mayoría de los casos han sido atendidos en el centro de salud y el hospital de Barbastro, aunque también se han registrado atenciones en otros puntos sanitarios de la provincia. Las cifras son provisionales y podrían variar en los próximos días, no necesariamente por la aparición de nuevos casos, sino por la comunicación tardía o duplicación de registros.

El periodo de incubación de la salmonelosis puede alcanzar hasta 72 horas, por lo que, si el foco de la infección estuvo en alimentos consumidos durante el fin de semana, el brote podría estar en su fase final. Sin embargo, se espera que continúen acudiendo personas a los centros sanitarios para primeras consultas o revisiones.

Los síntomas

Salud Pública mantiene abiertas las investigaciones para determinar el origen del brote. Se han tomado muestras de alimentos consumidos por los afectados, especialmente productos cárnicos y aquellos que contienen salsas o huevo, señalados en las encuestas epidemiológicas.

Las autoridades sanitarias destacan la colaboración activa tanto de los establecimientos implicados como de la organización del Festival Vino Somontano, lo que está facilitando la resolución del caso.

Los síntomas más comunes de la salmonelosis son náuseas, diarrea, dolor abdominal y fiebre. Las recomendaciones generales son mantener una hidratación adecuada, consumir alimentos blandos sin lácteos, y acudir a un centro sanitario solo si los síntomas persisten o si se padece alguna enfermedad crónica.