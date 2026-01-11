Fact checked

La sanidad pública madrileña encara una de sus etapas de mayor transformación en materia de infraestructuras. Tras un 2025 marcado por la intensa actividad inversora, con 95 actuaciones y más de 380 millones de euros destinados a obras, reformas y tecnología, la Comunidad de Madrid prepara un 2026 aún más ambicioso, con 363 millones de euros consignados específicamente para infraestructuras sanitarias. Nuevos centros de salud, grandes reformas hospitalarias y proyectos estratégicos como la Ciudad de la Salud o los hospitales de media estancia dibujan el nuevo mapa sanitario regional.

En esta entrevista con OKSALUD, Ana Cabrero, directora general de Infraestructuras de la Consejería de Sanidad, hace balance del último año y detalla las prioridades inmediatas del Gobierno regional: reforzar la Atención Primaria, modernizar los grandes complejos hospitalarios, impulsar la salud mental y acelerar la incorporación de tecnología de vanguardia. Un plan que, según explica, busca responder al crecimiento poblacional, mejorar la calidad asistencial y anticiparse a las necesidades futuras de los madrileños.

Pregunta.- ¿Qué balance nos ofrece 2025 en materia de infraestructuras de la sanidad pública madrileña?

Respuesta.- El año 2025 ha sido un año de actividad muy intensa en relación con las infraestructuras sanitarias, con un presupuesto de 383 millones de euros, durante el cual se han llevado a cabo un total de 95 obras, tanto nuevas como de mejoras. Además, se han renovado equipamientos e incorporado nuevas tecnologías para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades.

Los hitos más significativos del 2025 podemos agruparlos en tres líneas de actuación: las nuevas aperturas y reformas de los centros de Atención Primaria; las infraestructuras hospitalarias y de alta especialización; y las infraestructuras asociadas a un pilar estratégico de la sanidad pública madrileña, como es la salud mental.

En Atención primaria a lo largo del 2025 se ha avanzado en el compromiso de construir 34 centros de salud proyectados para la presente legislatura. Respecto a los hospitales, estamos focalizados en la modernización de los grandes complejos: el traslado y dotación del nuevo Hospital 12 de Octubre; la finalización de la redacción del proyecto de la siguiente fase de la reforma integral del Gregorio Marañón; las obras de su nuevo bloque quirúrgico del Clínico San Carlos; las de reforma del Hospital de Móstoles también está en marcha; así como las del Hospital Infanta Leonor, con el tan deseado paso subterráneo bajo las vías que comunica el complejo con el barrio de Santa Eugenia y que estará terminado en 2026. Además, se, han comenzado las obras del nuevo Hospital Sierra Norte en Lozoyuela

No hay que olvidarse de las obras de alta complejidad técnica de los edificios dedicados a Protonterapia. Fuenlabrada está ya con los trabajos de instalación del equipamiento de esta tecnología contra el cáncer donada por la Fundación Amancio Ortega. Por su parte, la construcción de la del Hospital la Paz está iniciándose.

Si hablamos de las infraestructuras dedicadas a Salud Mental, en 2025 destacamos, entre otras actuaciones la inauguración del hospital de día infanto juvenil del Hospital Ramón y Cajal y del Centro de Salud Mental infanto Juvenil del José Germain de Leganés; las obras del nuevo hospital de día infanto juvenil también del José Germain, y los proyecto de los Centros de Salud Mental de Majadahonda y Alcobendas, cuyas obras comenzaran en 2026. También se ha terminado las obras del centro de salud Mental de Parla.

Infraestructuras sanitarias también es tecnología. En 2025 hemos dedicado más de 85 millones de euros para la renovación de equipamiento general y de diagnóstico y tratamiento médico y a la introducción de dispositivos de última generación. Destacaría, entre otras, la instalación de 4 nuevas resonancias magnéticas para la Unidad Central de Radiología, con una inversión de 2,86 millones en los hospitales Infanta Leonor, Tajo, Sureste y Henares, cuya instalación finalizará en los próximos meses. También en 2025 se ha adquirido e instalado un equipo un SPECT-TC, de 1,5 millones de euros en el Hospital Universitario Gregorio Marañón.

Igualmente, durante el año pasado, la Comunidad de Madrid ha continuado con la renovación de equipos de alta tecnología de diagnóstico por imagen, con la adquisición de 172 equipos por un importe de 19,3 millones de euros (Salas de Radiología, Arcos Quirúrgicos, Ecógrafos, Mamógrafos, RX Portátiles, y Telemandos) y la instalación de equipos de radioterapia de alta precisión para el Hospital Clínico San Carlos y para el Hospital 12 de Octubre por valor de 1,8 millones cada uno, además de un equipo neuro navegador para el Hospital de la Princesa de 1,3 millones de € y un equipo de braquiterapia de alta tasa para el Hospital Universitario de la Paz.

Además, en 2025 se invirtieron 1,2 millones de euros en el equipamiento para tres salas blancas, para el Centro Regional de Producción de Terapias Avanzadas (proyecto CRETA) instaladas en el Centro de Transfusiones.

No quiero dejar de destacar, por su importancia en los procedimientos para el diagnóstico de la enfermedad, la inversión en dotación tecnológica realizada para la automatización de los laboratorios de Anatomía patológica: 23,3 millones de euros en 2025.

P.- ¿De los más de 11.000 millones de euros que los Presupuestos de la Comunidad de Madrid destina a la sanidad pública de la región, cuántos van destinados a infraestructuras sanitarias?

R.- Para inversiones en infraestructuras sanitarias tenemos asignados 363 millones de los cuales unos 322 aproximadamente se dedicarán a nuevas instalaciones y mejoras de edificios y 40 millones para equipamiento y tecnología.

P.- ¿Cuáles son para el Gobierno regional las prioridades en este ámbito?

R.- Como he dicho anteriormente las líneas de actuación fundamentales se pueden agrupar en tres.

Nuevos centros, reformas y mejoras de infraestructuras dedicadas a la Atención Primaria. Vamos a iniciar la construcción en breve de otros 3 centros más en Rivas, Alcorcón y Carabanchel, que se unen a los ya en construcción y a los cinco que están acabándose.

También pondremos especial empeño en proyectos de renovación de los grandes complejos hospitalarios como el de La Paz con la Ciudad de la Salud, el Gregorio Marañón, el Clínico San Carlos, el Hospital Ramón y Cajal, la modernización u ampliación de las infraestructuras hospitalarias en la Princesa, Móstoles, Alcorcón, Getafe, Leganés , Vallecas y Arganda entre otros y la creación de nuevos centros de media estancia y especializados como el nuevo centro de Neurorrehabilitación en el Hospital Isabel Zendal tras el éxito obtenido con el centro especializado de atención diurna para pacientes con ELA del Hospital Enfermera Isabel Zendal o los nuevos hospitales de Sierra Norte y Puerta de Hierro así como la reforma del Hospital de Virgen de la Poveda.

En salud mental empezaremos los centros de salud mental de Majadahonda y Alcobendas y terminaremos el hospital de día infanto juvenil del José Germain en Leganés y comenzaremos con las mejoras del Hospital Rodriguez Lafora.

En resumen, para los madrileños 2026 va a ser un año más beneficioso que 2025 en materia de infraestructuras sanitarias, por la intensidad de las actuaciones proyectadas y en marcha.

P.- ¿Qué nuevos centros de salud están previstos o en construcción para 2026, y qué impacto tendrán en zonas con crecimiento poblacional?

R.- En estos dos años y medio que llevamos de legislatura se han abierto nuevos complejos en Sevilla la Nueva, Navalcarnero 2, Parque Oeste Alcorcón, Las Tablas, Collado Villalba. Además, están a punto inaugurarse Parla Residencial Este, Montecarmelo y Butarque (Villaverde) y las reformas del CS Cáceres (Arganzuela) y adecuación del nuevo CS Prosperidad.

Por otra parte, actualmente se están ejecutando las obras de los centros de salud PAU 4 Móstoles, Villaviciosa de Odón, Guadarrama, Valdemoro 3, Campo de Tiro (Leganés), La Tenería (Pinto), Dehesa Vieja (San Sebastián de los Reyes), El Molar, Consultorio Tielmes, Quinta de los Molinos, Ensanche de Vallecas 2, Fuencarral, Valdebebas, Puerta del Ángel, Valderribas, Soto del Henares (Torrejón de Ardoz), Cerro de los Gamos (Pozuelo), Abrantes y Fuenlabrada Barrio Hospital, Alameda Prado 30 en Madrid.

Próximamente vamos a licitar también la contratación del proyecto y obra para construcción industrializada de Barrio de la Luna en Rivas, Ensanche Sur-Alcorcón y San Isidro-Quince de Mayo en Carabanchel. Y en 2026 también se licitarán las obras de Palma Norte (c/Antonio Grilo) y Villaamil en Madrid.

Como puede verse las obras afectan tanto a zonas de con crecimiento poblacional como a barrios consolidados, sobre todo en Madrid capital. Todos estos dispositivos darán servicio a más de medio millón de ciudadanos de toda la comunidad de Madrid.

P.- ¿Cuál es el estado actual y el calendario de la Ciudad de la Salud, el gran proyecto que incluye el nuevo Hospital La Paz y otros equipamientos biosanitarios?

R.- El proyecto Ciudad de la Salud, que incluye en el mismo el nuevo Hospital la Paz, ya tiene la fase previa que constaba de la reforma del hospital Carlos III, nuevo punto limpio y acceso a urgencia ejecutada, las obras de la Fase 0 con el edifico industrial y la Protonterapia ya están adjudicadas y se iniciarán en breve.

Este proyecto, Ciudad de la Salud, es muy complejo y consta de 4 fases que no pueden solaparse ya que es necesario ir demoliendo para obtener el espacio suficiente para las nuevas construcciones por lo que la duración total del mismo dependerá de la marcha de las fases sucesivas fases.

P.- ¿Qué inversiones específicas se van a dedicar a la modernización tecnológica y a equipos de diagnóstico en la red autonómica de hospitales y centros de salud?

R.- En el 2026 el hospital Ramón y Cajal tendrá un nuevo PET-CT, Getafe y Fuenlabrada tendrá una nueva resonancia y en este año se continuará con la renovación de equipos de alta tecnología y se prevé la adquisición de 12 mamógrafos para el programa DEPRECAM por un importe de 3,5 millones de euros. Se continuará con el Plan Estratégico de modernización y digitalización de los laboratorios de anatomía patológica, en su segunda fase de diseño de digitalización del servicio.

Otro de los proyectos a licitar en 2026 es la adquisición e instalación de la Radiofarmacia Regional, que incluye la instalación de un ciclotrón además de las instalaciones de producción de radiofármacos en un volumen anexo al Hospital Enfermera Isabel Zendal.

P.- ¿Qué papel juegan proyectos como el Hospital de Cuidados y Recuperación Funcional de Sierra Norte o la ampliación del Niño Jesús en el mapa sanitario regional?

R.- Hospital Sierra Norte responde a una necesidad frente a la actual demanda demográfica en España, que implica la construcción de hospitales de media-larga estancia y recuperación funcional. Concretamente corresponde a un hospital de 15.000 metros cuadrados con 90 camas, pensado para que sea sostenible y respetuoso con el medio ambiente, además de muy confortable y humano con espacios pensados específicamente para pacientes que deben estar hospitalizados tiempos más largos para lograr su recuperación.

El hospital Niño Jesús es el único hospital público monográfico de niños en España, la envolvente de este hospital es un precioso edificio neomudéjar que está incluido dentro del paisaje de la Luz y por lo tanto Patrimonio de la Humanidad. Este edificio no está concebido para albergar la tecnología actual que necesita requisitos de instalación muy difíciles o imposibles de cumplir en el actual edificio, por lo que se está desarrollando un proyecto que incluiría un nuevo edifico con 11 quirófanos, un servicio de diagnóstico por imagen con, 3 RM, 1 TAC y un área de atención integral asistencial del cáncer infantil compuesta por área de hospitalización, hospital de día oncológico, área de consultas y área de soporte y calidad de vida, además de un aparcamiento de 585 plazas.

P.- Este 2026 también va a ser un año muy importante para los usuarios del Hospital público Universitario Gregorio Marañón. ¿Qué cabe esperar de la gran reforma de este complejo? ¿Cuándo podrán disfrutar de las nuevas instalaciones?

R.- El Hospital Gregorio Marañón ya comenzó su transformación con su nuevo bloque quirúrgico, uno de los más modernos del país y el edificio dedicado a la atención integral del paciente oncológico. Ahora encara la siguiente fase de su proyecto de renovación integral que incluirá un nuevo edificio de farmacia, el edificio de Medicina Traslacional con el Servicio de Medicina y Cirugía experimental y la unidad de planificación avanzada e impresión 3D, el servicio de radioterapia y la central de instalaciones. En las fases sucesivas, dos más, se acometerá la hospitalización y las áreas ambulatorias. La obra está prevista que comience en 2026.