La vida de Almudena ha cambiado después de muchos años de dolor, intervenciones y tratamientos. Con tan sólo 18 años le diagnosticaron endometriosis. Ahora tiene 37 años y, después de haber pasado por diferentes especialistas, fue intervenida. La recuperación ha sido muy favorable: en solo tres meses desapareció el dolor crónico. «Hemos encontrado en el centro hospitalario la respuesta y la ayuda que necesitábamos», explica Almudena.

De pequeña, a Almudena Navarro Jerez le realizaron un trasplante de hígado, y a los 18 años le diagnosticaron endometriosis en una de sus revisiones periódicas. Por primera vez en su vida escuchó la palabra endometriosis. «Yo tenía los síntomas que consideraba típicos y normales de la regla. Me dolía muchísimo y esto hacía que me tumbara y anulara incluso algún plan».

«Cuando escuché la palabra endometriosis… Yo no sabía lo que era ni había oído hablar nunca de esa enfermedad. Tuve que informarme, preguntar… y, tres meses después de diagnosticarme la enfermedad, me realizaron mi primera intervención de endometriosis donde me quitaron varios quistes», afirma la paciente.

Los años pasaron, pero el dolor no. «Desde el diagnóstico, siempre he estado con un tratamiento hormonal. Esta enfermedad realmente no tiene una cura efectiva y, en mi caso, por el trasplante que tengo, tampoco me podían poner más tratamientos», indica Almudena.

Después de varios años consultando a diferentes especialistas y de someterse a dos intervenciones de endometriosis, decidió tocar en las puertas de la sanidad privada e ir a la consulta de la Dra. Davinia Moya, ginecóloga del Hospital Vithas Xanit Internacional. «Almudena llegó al hospital porque estaba en lista de espera para recibir tratamiento en otro hospital. Ella estaba con mucho dolor y agobiada, y quería acelerar todo el proceso. Vino a nosotros buscando una atención rápida y una respuesta», comenta la doctora Davinia Moya, la especialista que intervino a Almudena, quien añade que «para diagnosticar la endometriosis tienes que pensar en la enfermedad. La paciente viene con una serie de síntomas y si tú no piensas que puede ser endometriosis, probablemente pase desapercibida y es que los signos no son tan evidentes», matiza la especialista.

¿Qué es la endometriosis?

«La endometriosis es una enfermedad hormono dependiente y ocurre por la implantación de tejido, que habitualmente está dentro del útero, en el endometrio; se implanta en zonas externas, dando una enfermedad inflamatoria crónica», matiza la doctora.

«Cuando tú tienes una enfermedad, necesitas encontrar a un profesional que te entienda y que sepa de tu enfermedad, alguien que, aunque lo que te esté diciendo sea duro, te lo explique todo y se ponga en tu situación. Me siento enormemente afortunada por haber conocido a la doctora Moya y por haberme puesto en sus manos. Ella te lo explica todo, siendo realista, pero de una manera que tú sales más tranquila y confiada en que vas a tener una solución al problema que tienes», explica la paciente, quien destaca también el papel del asesor personal de salud.

Almudena se realizó su tercera intervención. «Entramos por laparoscopia completando una cirugía mínimamente invasiva; liberamos varias adherencias al colon practicando una histerectomía con anexectomía derecha, consiguiendo así eliminar los implantes de enfermedad y restaurando la anatomía al retirar todo el tejido fibrótico e inflamado de la zona», comenta la doctora.

La recuperación de Almudena fue muy favorable. A los tres meses y recibiendo también sesiones de fisioterapia de suelo pélvico, consiguió empezar a hacer su vida normal.

Apoyo familiar

Almudena no ha estado sola; su familia siempre fue un apoyo fundamental, así como también su pareja Pilar, que siempre la ha acompañado en sus revisiones. «Nosotras elegimos siempre ser positivas y seguir luchando, esa es la actitud que tomamos desde el principio», recalca Pilar.

Con respecto a los servicios que ofrece el hospital a estas pacientes, la Dra. Davinia Moya subraya que «el equipo cuenta con cirujanos, urólogos, psicólogos y fisioterapeutas de suelo pélvico, así como especialistas en dolor».

El consejo principal que Davinia da a las pacientes afectadas es que acudan a centros especializados donde dispongan de especialistas en la unidad del dolor: «Hay que saber que la endometriosis y el dolor pélvico crónico no solamente se van a tratar con fármacos convencionales, sino que también hay que añadir otras alternativas, como la fisioterapia, la psicología y algunas otras medidas como la neuromodulación».

Desde su propia experiencia, Almudena aconseja a las mujeres y a las madres de niñas con reglas muy dolorosas que les impidan llevar una vida cotidiana normal que acudan a profesionales especializados para descartar la enfermedad. «Creo que si esas niñas están acompañadas desde el principio por especialistas en esta enfermedad, todo es muy diferente y pueden llegar a tener una mejor calidad de vida», concluye.