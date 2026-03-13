Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

La ministra de Sanidad, Mónica García, vuelve a meter tijera con recortes y fuga profesional en la Agencia Española del Medicamento, según denuncia la delegada sindical de CSIF en la AEMPS, Pilar Navarro. De esta forma alertó que la falta de financiación y la fuga de profesionales, que podría alcanzar el 15 % en 2026, amenaza el cumplimiento de los objetivos del organismo y sus compromisos con la sociedad y con entes europeos.

Según Navarro, si no hay un cambio de escenario, la Agencia se verá obligada a priorizar sus actuaciones, dejando de lado otras responsabilidades clave, evidenciando el impacto de la gestión de la ministra sobre la eficacia de esta estructura sanitaria.

Para evitar la situación estimada para este año, ya que actualmente «el trabajo lo está absorbiendo el resto del personal de la Agencia», Navarro ha reclamado a «Función Pública» y a «Hacienda» que «saquen de una vez la actualización de las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT)», con «unos 200 puestos de trabajo» nuevos.

A su juicio, esta medida a tomar por los referidos Ministerios «sería uno de los puntos por el que, quizás, se pudiera retener el talento en la Agencia». Al respecto, ha corroborado que, «el año pasado, casi un 10% de la plantilla se fue», siendo esta de cerca de 600 trabajadores.

«La gente se está yendo porque hay unas RPT que no son adecuadas a los puestos de trabajo que ahora mismo se están desarrollando», ha continuado, para añadir que «hay departamentos que están muy afectados». «Por ejemplo, en Química y Tecnología Farmacéutica, este mes de marzo se van tres personas», ha expuesto, al tiempo que ha indicado que, por ello, «el trabajo recae sobre el resto del personal».

Carrera profesional

Según considera, la AEMPS no está reconocida «como un organismo público de referencia». «Somos los que garantizamos (…) seguridad, calidad y eficacia de los productos derivados de la salud: los medicamentosn y los productos sanitarios», ha manifestado, por contra, al tiempo que ha exigido «el desarrollo de una Carrera Profesional ajustada a las especificidades de la Agencia Española del Medicamento».

«La diferencia de productividades» ha sido destacada en este apartado por esta representante sindical, que ha concretado que esta se aprecia «respecto al Ministerio» de Sanidad. Pese a que la AEMPS está integrada en el mismo, «las productividades dentro de los mismos niveles son diferentes en la Agencia y el Ministerio y esto, claro, crea muchísimo malestar al personal», ha sostenido.

Situación precaria

Navarro, que ha calificado la situación de este órgano de Sanidad como «precaria», ha aseverado que no han obtenido respuesta ministerial de momento. La prolongación de esta coyuntura ha provocado, entre otras consecuencias, que se haya «perdido, por tanto, presencia en Europa», ya que «no había personal que cualificar» en «los laboratorios de materias primas».

A todo ello se une el hecho de que la AEMPS «asume un volumen de trabajo mayor que el de hace cinco años, con una merma de capital humano», ha explicado. De hecho, el número de ensayos clínicos autorizados ha aumentado en más de un 10%, a lo que se une la nueva carga regulatoria derivada de la pandemia, el aumento de autorizaciones y actuaciones para asegurar el suministro y la mayor carga administrativa y europea.