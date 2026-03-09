Fact checked

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha cargado este lunes contra el último examen MIR, tras la dimisión de expertos y el retraso en la publicación de las listas, y ha avanzado que seguirán pidiendo explicaciones al Ministerio de Mónica García.

«Peor no se podía haber hecho», ha remarcado la máxima responsable de la Sanidad madrileña en declaraciones a los medios en el Hospital Universitario La Paz, en las que ha subrayado que eso pasa cuando hay «una ministra sectaria en la que la política se ha comido al médico y no se ocupa de gestionar lo realmente importante».

«Ha habido problemas en todas las fases y en el desarrollo de un examen MIR, que además está consolidado porque lleva muchas décadas realizándose», ha señalado Matute, quien ha incidido en que, en cualquier caso, la Comunidad ha intentado es «alterar lo mínimo posible ese momento» porque se trata de personas que se están jugando su futuro.

Tras haber puesto «en evidencia» en los Consejos Interterritoriales «que no se estaba haciendo bien», ahora se volverá a pedir explicaciones al Ministerio, con comparecencias de la ministra del ramo en Congreso y Senado.

Al hilo, ha subrayado que hay miles de personas que «están en un limbo de incertidumbre» y «unas listas con un 40% de irregularidades» cuando lo que se necesita «es cada vez más personas en formación».

En este sentido, ha vuelto a reclamar al Ministerio que se acepten más plazas de formación «porque de 36.000 personas que se han postulado para esa formación especializada, solo se ha ofertado 12.600», en un contexto además de falta de profesionales en el Sistema Nacional de Salud.

Caos en el MIR

La convocatoria del examen MIR 2026, la prueba anual que permite a los médicos acceder a la formación sanitaria especializada en España, se ha convertido en una de las mayores fuentes de tensión en el sistema sanitario y político del país a menos de un mes de su celebración, prevista para el 24 de enero de 2026. Las críticas se han intensificado en los últimos días, especialmente por parte del Partido Popular, que ha denunciado una «cascada de irregularidades administrativas» y acusa a la ministra de Sanidad, Mónica García, de mala gestión que podría poner en riesgo incluso la realización del examen.

Así, esta convocatoria se ha visto envuelta en una crisis que se arrastra desde hace varios meses y que ha aumentado la incertidumbre entre los más de 30.000 aspirantes. La mayoría de los médicos expertos encargados de redactar las preguntas del examen —comités de expertos de Medicina y otras especialidades— presentaron su dimisión en bloque tras cambios unilaterales en las condiciones de trabajo y la retribución por parte del Ministerio de Sanidad, lo que generó la primera gran señal de alarma sobre la calidad y legitimidad del proceso.