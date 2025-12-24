Estos son los famosos más guapos de España en 2025: un estudio lo ha confirmado

La multinacional española Personality Media, especializada en el análisis de imagen y percepción de personajes públicos, ha dado a conocer su esperado ranking anual con las mujeres y los hombres más atractivos del verano de 2025. El estudio, basado en criterios de notoriedad, atractivo físico y valoración global por parte del público, vuelve a situar en lo más alto a dos rostros ampliamente consolidados del panorama nacional e internacional: Elsa Pataky y Maxi Iglesias. Ambos lideran, respectivamente, las clasificaciones femenina y masculina, confirmando su fortaleza mediática y su conexión con el público.

Para los hombres españoles, Elsa Pataky vuelve a ser la mujer más atractiva de 2025. La actriz recupera el primer puesto con una puntuación de 8,13, tras haber ocupado la cuarta posición el pasado año. Se trata de un regreso significativo, ya que Pataky acumula dieciséis años consecutivos formando parte de este ranking y ya lideró la clasificación en 2018, lo que refuerza su condición de referente estable en términos de imagen y atractivo.

Su trayectoria profesional, marcada por una sólida carrera internacional y una presencia mediática constante, sigue siendo uno de los factores clave de su valoración. A ello se suma una imagen pública asociada a la naturalidad, el cuidado físico y la proyección global, elementos que continúan generando una percepción muy positiva entre el público masculino.

Ester Expósito y Ana de Armas

En segunda posición se sitúa Ester Expósito, con una puntuación de 8,09. La actriz, una de las figuras jóvenes con mayor proyección internacional, consolida su posición como uno de los grandes iconos de su generación. Su popularidad, impulsada por el éxito de sus proyectos audiovisuales y su fuerte presencia en redes sociales, la mantiene entre las favoritas año tras año.

El tercer puesto es para Ana de Armas, que obtiene una nota de 8,04. Tras dos años consecutivos liderando el ranking, la actriz cede el primer puesto, aunque continúa en una posición destacada gracias a su consolidada carrera en Hollywood y al impacto mediático de sus últimos trabajos. Su perfil internacional y su reconocimiento fuera de España siguen siendo determinantes en su valoración.

Completan el listado de las diez mujeres más atractivas, según los hombres, Michelle Jenner, Amaia Salamanca, Vanesa Romero, Kira Miró, Blanca Suárez, Edurne y Aitana, todas ellas con puntuaciones muy ajustadas que reflejan un alto nivel de competencia y diversidad de perfiles.

Maxi Iglesias

En el ranking masculino, elaborado a partir de la percepción de las mujeres españolas, Maxi Iglesias vuelve a situarse en lo más alto por tercer año consecutivo. El actor obtiene una puntuación de 8,15, reafirmando su posición como el hombre más atractivo del verano de 2025. Su continuidad en cine y televisión, unida a una imagen cuidada y a una carrera sostenida en el tiempo, lo convierten en uno de los rostros más reconocibles y valorados del panorama audiovisual.

La estabilidad de su liderazgo refleja no solo su atractivo físico, sino también una proyección profesional que conecta con distintas generaciones y formatos, desde la ficción televisiva hasta el cine.

Velencoso y Kortajarena

En segunda posición se mantiene Andrés Velencoso, con una puntuación de 8,03. El modelo y actor conserva el mismo puesto que el año anterior, consolidando su imagen como uno de los grandes referentes masculinos del sector de la moda y la interpretación. Su perfil internacional y su trayectoria vinculada a grandes campañas publicitarias siguen siendo claves en su valoración.

El tercer lugar lo ocupa Jon Kortajarena, que asciende dos posiciones respecto al año pasado y alcanza una puntuación de 7,92. Su versatilidad como actor, combinada con su condición de figura consolidada en el mundo de la moda, ha reforzado su atractivo y su presencia mediática, permitiéndole completar el podio masculino de este 2025.

Tras ellos se sitúan Mario Casas, Miguel Ángel Silvestre, Jesús Castro, Álex González, Martín Rivas, Pablo Alborán y Jesús Vázquez, en una clasificación que mezcla intérpretes, modelos y comunicadores con trayectorias muy diversas pero un alto grado de reconocimiento público.

Un ranking muy esperado

Los resultados del informe de Personality Media muestran una clara combinación entre estabilidad y renovación. Figuras consolidadas como Elsa Pataky, Maxi Iglesias o Andrés Velencoso conviven con perfiles más jóvenes que continúan ganando peso año tras año, como Ester Expósito o Aitana. El estudio confirma que el atractivo, según la percepción del público, no depende únicamente de la actualidad inmediata, sino también de la coherencia de la imagen pública, la trayectoria profesional y la capacidad de mantenerse relevantes en el tiempo.

Con este ranking, Personality Media vuelve a ofrecer una radiografía precisa de las preferencias y tendencias del público español en materia de imagen y atractivo, situando a Elsa Pataky y Maxi Iglesias como los grandes referentes del verano de 2025.