David Gozalo, experto matemático: «La probabilidad de acertar una quiniela completa no llega al 0,00001%»

Marcar una X aquí, un 1 allá y soñar con el premio mayor es casi un ritual de fin de semana. La Quiniela forma parte del imaginario colectivo desde hace décadas y muchos la juegan convencidos de que, con algo de intuición futbolera, todo puede pasar.

Pero cuando se deja a un lado la corazonada y entran las matemáticas, el panorama cambia bastante. Lo que parece una apuesta razonable se convierte en un ejercicio de probabilidades extremas que no siempre se tienen en cuenta cuando rellenas el boleto.

De esto habla David Gozalo, divulgador y experto en matemáticas, en uno de los vídeos de su canal de YouTube. En él analiza con calma cómo se calcula la probabilidad de acertar la Quiniela completa y por qué el resultado final está muy lejos de lo que solemos imaginar.

Cómo se calcula una Quiniela completa

La base de la Quiniela es sencilla. En cada jornada tienes 15 partidos y en cada uno puedes marcar tres opciones: gana el equipo local, empate o gana el visitante. Pero este sistema, aparentemente simple, esconde un número enorme de combinaciones posibles.

Cada partido es un suceso independiente. Eso significa que lo que ocurra en uno no afecta al resto. Matemáticamente, esto se traduce en que las combinaciones totales se obtienen multiplicando las opciones de cada partido. En este caso, tres opciones elevadas a quince partidos.

El resultado es más de 14 millones de combinaciones distintas. Si rellenas una sola quiniela simple, solo cubres una de todas ellas. Esa es la base del cálculo que explica Gozalo y que lleva a una probabilidad extremadamente baja de acertar los 15 resultados, de 0,000006% para ser exactos.

A esto se suma otro detalle que suele pasarse por alto. Cuando ocurre lo que todo el mundo espera, como que gane un favorito claro, hay muchos acertantes. Eso hace que el premio se reparta y que, incluso acertando 14 o 15 partidos, el dinero recibido pueda ser mucho menor.

Por eso, aunque desde fuera parezca que el fútbol introduce más lógica que otros sorteos, la realidad es que el volumen de combinaciones patea en contra del jugador medio.

Otras cosas que conviene tener en cuenta al jugar a la lotería

Muchas de estas ideas se repiten en otros juegos de azar, aunque cambien las reglas o el formato. Antes de jugar a cualquier lotería, hay algunos puntos básicos que conviene tener claros.

La ilusión de control es uno de ellos. Elegir números, analizar partidos o seguir estadísticas da sensación de ventaja, pero en la mayoría de los sorteos el azar sigue mandando.

es uno de ellos. Elegir números, analizar partidos o seguir estadísticas da sensación de ventaja, pero en la mayoría de los sorteos el azar sigue mandando. Los botes grandes atraen a más jugadores . Cuando el premio se acumula, aumenta la participación y eso reduce lo que toca a cada ganador si hay varios acertantes.

. Cuando el premio se acumula, aumenta la participación y eso reduce lo que toca a cada ganador si hay varios acertantes. Comprar más apuestas no cambia el fondo del asunto . Aumenta mínimamente la probabilidad, pero sigue siendo muy baja en términos reales.

. Aumenta mínimamente la probabilidad, pero sigue siendo muy baja en términos reales. El coste acumulado importa mucho. Pequeñas cantidades semanales, sumadas durante meses o años, acaban siendo una cifra considerable.

Jugar a la Quiniela puede ser una forma de ocio puntual, pero entender cómo funcionan las probabilidades evita expectativas poco realistas y decisiones impulsivas.