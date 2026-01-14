Así es Antonio Banderas: su edad, dónde vive, sus hijos y todo sobre el actor

Antonio Banderas es uno de los nombres más reconocidos del panorama cinematográfico internacional. Una de esas figuras Made in Spain que ha triunfado mucho más allá de nuestras fronteras. Múltiples nominaciones a los Óscar y Globos de Oro lo consagran como todo una leyenda.

Cuántos años tiene Antonio Banderas

Antonio Banderas nació el 10 de agosto de 1960 en Málaga, España, por lo que actualmente tiene 65 años. La ciudad andaluza, conocida por su clima cálido y su rico patrimonio cultural, fue el lugar donde el actor pasó su infancia y comenzó a interesarse por el mundo del espectáculo. Desde muy joven se formó en el teatro local antes de dar el salto al cine. Málaga, con su mezcla de historia y tradición artística, jugó un papel clave en sus primeros pasos profesionales. Su origen malagueño sigue siendo un punto de orgullo a lo largo de toda su carrera internacional.

Dónde vive Antonio Banderas

Antonio Banderas divide su vida entre varias ciudades, pero tiene residencias estables tanto en España como en la Costa del Sol. En su ciudad natal, Málaga, posee un lujoso ático cerca de la Alcazaba con vistas al Mediterráneo, donde pasa temporadas y mantiene un fuerte vínculo con su tierra.

Además, suele pasar tiempo en Madrid, donde tiene otra vivienda en el barrio del Retiro, lo que le permite compatibilizar su vida personal con sus compromisos profesionales. Por otra parte, está construyendo una nueva mansión en Marbella (Los Monteros), un proyecto de vivienda en primera línea de costa.

Cuántos hijos tiene Antonio Banderas

Antonio Banderas tiene una hija biológica, llamada Stella del Carmen Banderas, a la que tuvo con su exesposa, la actriz Melanie Griffith. Stella nació el 24 de septiembre de 1996 y es la única hija propia del actor. Aunque Banderas también ha sido figura paterna para los hijos que Griffith tenía de relaciones anteriores, él oficialmente cuenta con un hijo propio.

La relación entre Antonio Banderas y Dakota Johnson

La relación entre Antonio Banderas y Dakota Johnson no es sentimental ni profesional en términos de trabajo artístico, sino familiar y afectiva. Cuando la madre de Dakota, Melanie Griffith, se casó con Banderas en 1996, Dakota tenía apenas seis años, y él pasó a ser una figura paterna importante durante casi dos décadas de su infancia y adolescencia.

A día de hoy mantienen un vínculo muy cercano y afectuoso: ella lo ha llamado públicamente «papi» y ha descrito cómo su presencia marcó su vida y la de su familia, y él ha hablado con cariño de ella, incluso tras la separación de sus padres, demostrando que esa relación perdura como una conexión emocional profunda entre padrastro e hijastra.

Qué enfermedad tuvo Antonio Banderas

Antonio Banderas sufrió un infarto de miocardio en 2017, un episodio serio que le llevó a ser hospitalizado tras sentir dolor en el pecho mientras hacía ejercicio. Como parte de su tratamiento, los médicos le colocaron tres stents en las arterias coronarias para restablecer el flujo sanguíneo y también se trató una arritmia cardíaca mediante un procedimiento especializado. Banderas ha explicado que el suceso “no fue tan dramático” como algunos medios lo pintaron y que le ha servido para replantearse aspectos de su vida personal y profesional.