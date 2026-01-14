Donald Trump, presidente de Estados Unidos, ha asegurado que «pronto» recibirá un informe sobre posibles objetivos estratégicos para atacar en Irán, ante las protestas de los últimos días que ya han dejado más de 2.600 muertos en el país asiático, según la ONG Human Rights Activists (HRA). Al mismo tiempo, el Departamento de Estado de Estados Unidos ha pedido a los ciudadanos estadounidenses en Irán que abandonen el país de forma urgente o que busquen un «lugar seguro».

«Salga de Irán ahora. Tenga un plan para salir de Irán que no dependa de la ayuda del Gobierno de Estados Unidos. Si no puede salir, busque un lugar seguro dentro de su residencia u otro edificio seguro. Lleve provisiones de alimentos, agua, medicamentos y otros artículos esenciales», ha pedido el Departamento de Estado a sus nacionales a través de la Embajada virtual de Estados Unidos en Teherán.

Trump pidió la tarde de este martes a las autoridades de Irán que mostraran «humanidad», en medio de las amenazas de represalias por parte del régimen de Teherán. «El mensaje es que tienen que mostrar humanidad», aseguró el presidente estadounidense.

El líder republicano señaló que las autoridades iraníes «tienen un gran problema» y que espera «que no vayan a matar gente». Trump sostuvo que el Ejecutivo de Irán «se ha comportado muy mal, pero eso no está confirmado», ante los informes por parte de varias ONG sobre la muerte de manifestantes en el país asiático.

«No queremos ver que ocurra lo que está pasando en Irán. Si quieren protestar, eso es una cosa, pero cuando empiezan a matar a miles de personas (…) ya veremos cómo les sale la jugada. No va a salir bien», aseguró Trump en otra entrevista el martes.

Trump también ha comentado las represalias con las que Teherán ha amenazado a Estados Unidos en caso de ataque. El régimen de los ayatolás amenazó con atacar bases militares estadounidenses en la región si Trump ejecutaba los ataques contra territorio iraní. «Irán dijo eso la última vez que los destruí con la capacidad nuclear que ya no tienen», aseguró Trump, en referencia a los ataques contra instalaciones nucleares iraníes por parte de Washington en junio de 2025.

El líder republicano indicó también este martes que el tiempo para las negociaciones con Teherán ya había pasado. Trump, en una publicación en su red social, dijo que había «cancelado todas las reuniones» con autoridades iraníes. Sin embargo, algunos aliados políticos del presidente advierten sobre los riesgos de iniciar otro conflicto en el extranjero y en el precio de abandonar la política exterior de America First (Estados Unidos primero), una de las principales políticas abanderada por Trump durante la campaña electoral.