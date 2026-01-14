Trump carga contra el presidente de la Reserva Federal: «Es un corrupto o un incompetente»

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este miércoles que el presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, es un «corrupto o un incompetente». Las declaraciones del magnate se producen después de que Powell haya asegurado que es objeto de una «investigación» por parte del Departamento de Justicia, un proceso que el propio responsable del banco central ha vinculado a las presiones políticas del Ejecutivo para «forzar una bajada de los tipos de interés».

En una entrevista concedida a la cadena estadounidense CBS, Trump ha centrado sus críticas en el controvertido proyecto de renovación de la sede de la Reserva Federal en Washington. El coste de las obras ha aumentado hasta los 2.500 millones de dólares, frente a los 1.900 millones previstos inicialmente en 2022, un sobrecoste que el mandatario considera injustificable. Según Trump, Powell «podría haberlo arreglado por 25 millones de dólares», refiriéndose a unos edificios construidos en la década de 1930 que, según el presidente, no habían sido restaurados adecuadamente hasta ahora.

El inquilino de la Casa Blanca ha insinuado que este incremento presupuestario estaría detrás de la investigación abierta contra Powell, aunque desde la propia presidencia se ha negado oficialmente que Trump haya impulsado o influido en la actuación del Departamento de Justicia.

Por su parte, Jerome Powell reveló el pasado domingo que la Reserva Federal ha recibido citaciones de un gran jurado, con la advertencia de una «posible acusación penal» relacionada con su testimonio ante el Comité Bancario del Senado el pasado mes de junio. En aquella comparecencia, Powell abordó, entre otros asuntos, los detalles y el coste del proyecto de renovación de la sede del organismo.

En un vídeo difundido a través de la cuenta oficial de la Reserva Federal en la red social X, Powell calificó la actuación del Departamento de Justicia como «sin precedentes» y la describió como un intento de «intimidación» por parte del Gobierno estadounidense para influir en la política monetaria. El presidente de la Fed defendió su trayectoria al frente del banco central, subrayando que ha servido bajo cuatro administraciones de distinto signo político, «sin favoritismos» y con el objetivo de preservar la independencia de la institución.