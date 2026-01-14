Trump advierte al primer ministro de Groenlandia: «Su postura va a ser un problema para él»

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha advertido este miércoles al primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, que si continúa con su postura a favor de que la isla siga bajo soberanía danesa «va a ser un gran problema para él».

El dirigente norteamericano ha subrayado que «no está de acuerdo» con Nielsen tras las declaraciones del groenlandés donde aseguró que en caso de tener que tomar una decisión sobre el futuro del territorio ártico, prefiere «la Groenlandia de ahora», que «es danesa y no estadounidense». «No sé quién es ni sé nada sobre él, pero eso va a ser un gran problema para él», ha dicho Trump.

Nielsen aseguró este martes que si tienen que elegir «preferimos Dinamarca». «Dinamarca, la Unión Europea y la OTAN. Preferimos la Groenlandia que conocemos hoy. Este no es el momento de divisiones y discusiones, es el momento de permanecer unidos y seguir construyendo en base a la comunidad que ya tenemos», afirmó durante una rueda de prensa conjunta con la primera ministra danesa, Mette Frederiksen.

El primer ministro lamentó la presión actual ejercida por el presidente estadounidense, Donald Trump, y señaló que resultan «inaceptables» sus continuas amenazas sobre la isla ártica. «Estamos haciendo frente a una crisis geopolítica», expresó, al tiempo que hizo hincapié en que el territorio «no está en venta».

«Groenlandia espera que el diálogo fluya con respeto y teniendo siempre en cuenta la posición constitucional de Groenlandia, así como el Derecho Internacional y el derecho de la población a la autodeterminación», sostuvo. «Una cosa que todo el mundo debe entender es que no seremos parte de Estados Unidos. No vamos a estar gobernados por ellos», añadió.

En este sentido, Nielsen subrayó que el territorio «confía en la OTAN y en su apoyo». «El respaldo de la UE y Dinamarca son cruciales en estos momentos», recalcó.