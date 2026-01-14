Alineación del Barcelona contra el Racing: Flick apuesta por Joan y Araujo en Copa

La alineación del Barcelona para medirse al Racing de Santander en los octavos de final de la Copa del Rey este jueves en El Sardinero desde las 21:00 horas estará liderada por Joan García en la portería. El guardameta catalán también será titular en la ronda del KO y Ter Stegen no tendrá más oportunidades. Araujo volverá a ser titular en este partido tras superar sus problemas de salud mental.

El Barcelona, tras ganar la Supercopa de Arabia, vuelve a la competición este jueves para disputar a partido único los octavos de final de la Copa del Rey en casa del líder de Segunda División. Un duelo de líderes en el que el cuadro azulgrana es favorito. Aunque Hansi Flick piensa en hacer algunas rotaciones.

La alineación del Barcelona comienza en la portería. Y las dudas las despejó Hansi Flick en la rueda de prensa, dejando claro que Joan García seguirá siendo titular. Por lo tanto, no habrá oportunidades en esta ronda para Szczesny y Ter Stegen.

En la defensa del Barcelona también hay rotaciones. Araujo puede volver a ser titular en defensa después de pasar su calvario de salud mental y tras tener minutos en la final de la Supercopa. Junto a él, en el centro de la defensa, el titular podría ser Gerard Martín. Los laterales en el equipo culé podrían ser para el canterano Jofre en la izquierda y el parche de Marc Casadó en la derecha para dar descanso a Koundé y Eric.

En el centro del campo, todo apunta a que Pedri seguirá teniendo minutos como titular liderando al Barcelona en el centro del campo junto a Marc Bernal. Por delante de ellos dos jugarán Fermín López y Dani Olmo.

Y la delantera del Barcelona en Santander no tendrá tantos atacantes y sí varias rotaciones. Apuntan a jugar Roony y Marcus Rashford. En el banquillo descansarán Lamine Yamal, Raphinha, Lewandowski y Ferran Torres.

Posible alineación del Barcelona

Esta es la posible alineación del Barcelona para medirse al Racing de Santander en los octavos de final de la Copa del Rey este jueves a partir de las 21:00 horas en El Sardinero: Joan García; Casadó, Araujo, Gerard Martín, Jofre; Bernal, Pedri, Fermín, Olmo, Roony; Rashford.