El Barcelona y el Racing de Santander ofrecerán un encuentro bastante apasionante en los octavos de final de la Copa del Rey en El Sardinero. Este choque huele a grandes noches del fútbol español y pronto podría repetirse con más asiduidad si el conjunto cántabro consigue mantener la regularidad y ascender a la primera división, ya que hay que recordar que son los líderes de la segunda categoría nacional. A continuación te contamos la fecha, horario y canal de televisión para que no te pierdas este enfrentamiento entre dos históricos de nuestro país.

Horario del Racing – Barcelona: cuándo es el partido de octavos de la Copa del Rey

El Barcelona viaja a Santander para enfrentarse al Racing en El Sardinero en el partido que corresponde a los octavos de final de la Copa del Rey. Los catalanes llegan a este choque después de haber ganado hace unos días la Supercopa de España, ya que se impuso en la final por 3-2 al Real Madrid en un Clásico que fue clave para la destitución de Xabi Alonso. Pero volviendo al encuentro, los de Hansi Flick son los claros favoritos, pero no se podrán confiar, ya que hay que recordar que los cántabros son los líderes de la categoría de plata del fútbol español.

A qué hora es el partido de la Copa del Rey Racing – Barcelona

La Real Federación Española de Fútbol ha programado este Racing – Barcelona correspondiente a los octavos de final de la Copa del Rey para este jueves 15 de enero. El organismo presidido por Rafael Louzán ha fijado este partidazo entre cántabros y culés en el horario de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Se espera que todo pueda transcurrir con total normalidad en la previa en El Sardinero entre los aficionados de ambos conjuntos para que el árbitro pueda dar comienzo al choque de manera puntual.

Dónde y cómo ver gratis el Racing vs Barcelona en directo por TV online y en vivo

El medio de comunicación que adquirió una gran parte de los derechos televisivos para emitir en nuestro país diferentes encuentros de esta competición del K.O. fue Movistar+. Este Racing – Barcelona de los octavos de final de la Copa del Rey se podrá ver por televisión en directo a través de los canales de Movistar+ Plus o Movistar la Liga. Para poder disfrutar de este choque que se disputa en El Sardinero habrá que tener contratado este operador, por lo que hay que recordar que este encuentro no se podrá ver gratis por TV en abierto.

Todos aquellos hinchas del conjunto cántabro, del equipo azulgrana y los amantes del fútbol español en general también deben saber que podrán ver en directo en streaming y en vivo online este Racing – Barcelona de los octavos de final de la Copa del Rey mediante la app de Movistar+. Esta aplicación se puede descargar en dispositivos de uso cotidiano como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero hay que recordar que este operador ofrecerá a todos sus clientes su página web para que puedan acceder a ella con un ordenador para disfrutar de todo lo que suceda en El Sardinero.

Además, en la web de OKDIARIO te ofreceremos la mejor información sobre todo lo que suceda en la previa de este partido de octavos de final de la Copa del Rey. También narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Racing – Barcelona desde una hora y media antes del arranque del choque. Una vez se escuche el pitido final en El Sardinero publicaremos la crónica y también las reacciones relevantes que lleguen desde Santander.

Dónde escuchar por radio en directo el Racing – Barcelona

Por otro lado, todos los hinchas de estos dos clubes que no puedan ver en directo por televisión ni en streaming ni en vivo online este partidazo de los octavos de final de la Copa del Rey deben saber que podrán escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Cope, la Ser, Onda Cero, RNE o Radio Marca conectarán con El Sardinero para narrar todo lo que ocurra en este vibrante y frenético Racing – Barcelona.

Quién es el árbitro del partido Racing – Barcelona

El Sardinero, situado en la ciudad de Santander, será el escenario donde se celebrará este emocionante Racing – Barcelona que corresponde a los octavos de final de la Copa del Rey. Este estadio fue inaugurado en 1988 y tiene una capacidad para recibir a más de 22.000 aficionados. A lo largo de su historia este recinto deportivo ha sido muy importante para el fútbol español, ya que ha acogido encuentros de la selección española de fútbol, entre otro tipo de eventos, como partidos de rugby.

El Comité Técnico de Árbitros ha designado al colegiado José María Sánchez Martínez para que arbitre el Racing – Barcelona de los octavos de final de la Copa del Rey. Su compañero David Gálvez Rascón estará a los mandos del VAR revisando todas las jugadas polémicas que se produzcan para, si lo considera oportuno, avisar a su colega para que acuda a revisar la acción en cuestión al monitor que se encontrará instalado en la banda de El Sardinero.