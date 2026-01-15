Racing – Barcelona, en directo hoy: alineaciones, horario y dónde ver el partido de Copa del Rey
Sigue en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Racing - Barcelona de la Copa del Rey
Este Racing - Barcelona se juega en El Sardinero y es el partido de cuartos de final de la Copa del Rey
El Barcelona no puede dejarse sorprender por el Racing como sí hizo el Real Madrid con el Albacete
El Barcelona se enfrenta al Racing de Santander en este partido de octavos de final de la Copa del Rey en El Sardinero y los de Hansi Flick no podrán confiarse porque podrían llevarse una amarga sorpresa como ya le sucedió al Real Madrid, que ha quedado eliminado de esta competición. Narramos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de este emocionante Racing – Barcelona en el que puede ocurrir de todo en la ciudad cántabra.
Racing – Barcelona, en directo
Así está la Copa del Rey
Las cosas como son, los octavos de final de la Copa del Rey están siendo apasionantes. La Real Sociedad, próximo rival del Barça en la Liga, tuvo que ir a la tanda de penaltis para cargarse a Osasuna, mientras que el Atlético sufrió para ganar al Deportivo en Riazor y el Athletic necesitó la prórroga para eliminar a la Cultural y Deportiva Leonesa. Sin duda, la gran sorpresa llegó este miércoles con el Albacete apeando al Real Madrid de Álvaro Arbeloa tras ganar 3-2 en el Carlos Belmonte. El Real Betis y el Alavés se deshicieron del Elche y del Rayo Vallecano respectivamente. Hoy, a la misma hora, se disputarán este Racing – Barcelona y el Burgos – Valencia.
El fichaje de Joao Cancelo
En los últimos días se había hablado sobre el fichaje de Joao Cancelo por el Barcelona y finalmente el club azulgrana lo ha anunciado oficialmente. Muchos aficionados no han entendido el regreso del lateral portugués a la Ciudad Condal, pero el ex del Valencia o Manchester City entre otros retorna al Barça con la clara intención de hacerse con un hueco en el once inicial de Hansi Flick, aunque sabe que no será nada fácil. Podría tener su primera oportunidad ante el Racing, ya que ha entrado en la convocatoria del técnico alemán.
Partidazo en El Sardinero
¡¡Muy buenas noches a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online de este Racing de Santander – Barcelona que corresponde a los octavos de final de la Copa del Rey. El Sardinero, un estadio mítico de nuestro país, está listo ya para acoger un auténtico partidazo de esta competición que servirá para recordar viejos tiempos cuando los cántabros estaban en su mejor momento y eran habituales en la máxima categoría de nuestro país. Pese a estar en segunda, se espera un partidazo, ya que ambos equipos son los líderes de sus respectivas divisiones.
Javier Tebas
El presidente de la Liga ha vuelto a ser noticia por unas declaraciones en las que ha ensalzado al club azulgrana. Las palabras de Tebas sobre el Barcelona.
Ter Stegen
Hansi Flick parece haber sentenciado al guardameta alemán, ya que hoy, en la Copa del Rey, le ha dejado en el banquillo. La situación de Ter Stegen.
Alineación del Racing de Santander
Hay rotaciones en el cuadro cántabro, que mira con más atención al partido de Las Palmas del próximo fin de semana. Esta es la alineación oficial del Racing contra el Barcelona hoy: Ezkieta; Mantilla, Manu Hernando, Castro, Mario García; Iñigo Sainz-Maza, Aldasoro, Suleiman, Maguette; Guliashvili, Arana.
El Sardinero
El estadio del Racing de Santander vuelve a recibir a un rival de la talla del Barcelona después de tantos años alejados de la máxima categoría del fútbol español.
Ver esta publicación en Instagram
Dónde ver por TV el partido del Barcelona
Recordamos que este apasionante partido de octavos de final de la Copa del Rey Racing – Barcelona se podrá ver en directo por TV por Movistar+, por lo que es un encuentro de pago. Aquí, en OKDIARIO vamos a narrar gratis en vivo online y en streaming todo lo que ocurra en El Sardinero.
La convocatoria del Barcelona
El club azulgrana anunció la lista de convocados para este choque de Copa del Rey frente al Racing y Hansi Flick no se guarda nada porque no quiere sorpresas y llegó a incluir al recién llegado Joao Cancelo. La convocatoria del Barcelona.
Alineación del Barcelona
Ya conocemos el once de Hansi Flick para intentar buscar la clasificación para los cuartos de final de la Copa del Rey. Esta es la alineación oficial del Barcelona hoy contra el Racing: Joan García; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Balde; Casadó, Bernal, Dani Olmo; Lamine Yamal, Rashford, Ferran Torres.
📋 𝗢𝗡𝗭𝗘 𝗜𝗡𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 #RacingBarça pic.twitter.com/jt9PtVuW3F
— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 15, 2026
A qué hora empieza el Racing – Barcelona
Recordamos que la RFEF fijó este Racing- Barcelona en el horario de las 21:00 horas (horario peninsular), por lo que queda algo más de una horita para que arranque este partidazo en El Sardinero.
Hansi Flick
El técnico alemán del Barcelona compareció en rueda de prensa previa a este partido de Copa del Rey y tuvo unas palabras para Xabi Alonso tras su destitución. Las declaraciones de Hansi Flick.
Todo preparado
Falta apenas una horita para que arranque este partidazo en El Sardinero y todo está listo, aunque en breves momentos nos tocará conocer las alineaciones del Racing de Santander y del Barcelona.
El árbitro del Racing – Barcelona
La RFEF anunció que Sánchez Martínez impondría justicia en este Racing – Barcelona de la Copa del Rey. David Gálvez actuará en el VAR.