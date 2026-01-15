Racing – Barcelona, en directo hoy: alineaciones, horario y dónde ver el partido de Copa del Rey

El Barcelona se enfrenta al Racing de Santander en este partido de octavos de final de la Copa del Rey en El Sardinero y los de Hansi Flick no podrán confiarse porque podrían llevarse una amarga sorpresa como ya le sucedió al Real Madrid, que ha quedado eliminado de esta competición. Narramos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de este emocionante Racing – Barcelona en el que puede ocurrir de todo en la ciudad cántabra.

Racing – Barcelona, en directo

Así está la Copa del Rey

Las cosas como son, los octavos de final de la Copa del Rey están siendo apasionantes. La Real Sociedad, próximo rival del Barça en la Liga, tuvo que ir a la tanda de penaltis para cargarse a Osasuna, mientras que el Atlético sufrió para ganar al Deportivo en Riazor y el Athletic necesitó la prórroga para eliminar a la Cultural y Deportiva Leonesa. Sin duda, la gran sorpresa llegó este miércoles con el Albacete apeando al Real Madrid de Álvaro Arbeloa tras ganar 3-2 en el Carlos Belmonte. El Real Betis y el Alavés se deshicieron del Elche y del Rayo Vallecano respectivamente. Hoy, a la misma hora, se disputarán este Racing – Barcelona y el Burgos – Valencia.

El fichaje de Joao Cancelo

En los últimos días se había hablado sobre el fichaje de Joao Cancelo por el Barcelona y finalmente el club azulgrana lo ha anunciado oficialmente. Muchos aficionados no han entendido el regreso del lateral portugués a la Ciudad Condal, pero el ex del Valencia o Manchester City entre otros retorna al Barça con la clara intención de hacerse con un hueco en el once inicial de Hansi Flick, aunque sabe que no será nada fácil. Podría tener su primera oportunidad ante el Racing, ya que ha entrado en la convocatoria del técnico alemán.

Partidazo en El Sardinero

¡¡Muy buenas noches a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online de este Racing de Santander – Barcelona que corresponde a los octavos de final de la Copa del Rey. El Sardinero, un estadio mítico de nuestro país, está listo ya para acoger un auténtico partidazo de esta competición que servirá para recordar viejos tiempos cuando los cántabros estaban en su mejor momento y eran habituales en la máxima categoría de nuestro país. Pese a estar en segunda, se espera un partidazo, ya que ambos equipos son los líderes de sus respectivas divisiones.