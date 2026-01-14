Flick sobre la destitución de Xabi Alonso: «Es un entrenador fantástico y tendrá un gran proyecto pronto»

Hansi Flick compareció en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Joan Gamper este miércoles para analizar la previa de los octavos de final de la Copa del Rey que el Barcelona jugará en El Sardinero contra el Racing de Santander. El entrenador azulgrana también valoró la destitución de Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid.

«Es un equipo joven, con un fútbol valiente. Es un placer verles jugar, con un estadio que estará motivado», comenzó señalando el entrenador del Barcelona en sala de prensa.

Sobre el fichaje de Cancelo: «Ya lo dije, hemos de decidir lo que necesitamos ahora. Estamos bien en el puesto de central con Cubarsí, Gerard o Eric. Cancelo puede jugar en varias posiciones, es fantástico en ese sentido. Tiene calidad en ataque, una cosa que también necesitamos. Cuando estamos en el último tercio necesitamos calidad». También confirmó que ya puede tener minutos en Santander este jueves.

Sobre la portería: «Tengo todas las opciones. De momento creo que Joan jugará, pero ya lo veremos mañana».

Hansi Flick también se mojó sobre la destitución de Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid: «Esto es fútbol y no es cosa mía. Lo que puedo decir es que tengo buena relación con Xabi. Nos conocimos cuando él estaba en Leverkusen y yo en la selección. Le deseo lo mejor. Seguramente tendrá un gran proyecto pronto, porque es un entrenador fantástico».

Más sobre la marcha de Xabi Alonso: «Forma parte del fútbol. El club debe creer en ti, el equipo también. Los que toman las decisiones lo deben hacer. Pero no es cosa mía, no quiero hablar de eso, porque la faena de entrenador es muy complicada, tenemos muchas responsabilidades».

Sobre el Real Madrid también le preguntaron a Flick: «A veces se deben disfrutar estas situaciones, porque los entrenadores pueden cambiar. En Barcelona son muy amables conmigo y mi equipo. Me encanta y nos esforzamos cada día. La Supercopa ya es pasado y nos tenemos que enfocar en lo siguiente, que es el partido de mañana. Cuando juegas en el Barça tienes que jugar como un jugador del Barça, darlo todo».

Culminó hablando sobre Arbeloa: «No lo sé. Cuando juguemos contra ellos lo veré. Ya tendré tiempo para fijarme».