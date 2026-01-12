Tres finales, tres Clásicos por un títulos y tres victorias. Ese es el palmarés de Hansi Flick con el FC Barcelona hasta la fecha. Los tres títulos que se ha jugado a un solo partido han caído de su lado, todos ante el Real Madrid. Las finales de Supercopa de España y Copa del Rey del pasado curso y el primer título en juego esta temporada, el primero de 2026, con la consecución de otra Supercopa de España en otra intensa final ante los blancos.

Flick está dando lo que prometió cuando asumió el cargo tras la salida de Xavi Hernández. El alemán, con su particular forma de entender el fútbol y la gestión de vestuario, ha logrado sacar el máximo potencial de sus jugadores en la anterior y presente temporada. Pese a momentos de bajón en cuanto al rendimiento, pese a caer en partidos grandes especialmente en Champions League, su equipo está demostrando altas dosis de competitividad.

La primera gran final fue hace un año justamente. El 12 de enero de 2025 se jugaba en Jeda la primera final de un Barcelona con Flick a los mandos, exactamente con el mismo camino que ésta edición: semifinal ante el Athletic y final ante el Real Madrid. Pese a que los madridistas comenzaron golpeando con el tanto de Mbappé, la respuesta de los culés sería más que contundente el primer tiempo: cuatro goles de Lamine Yamal, Lewandowski, Raphinha y Balde le daban la vuelta al mercado antes del descanso. Tras él, Raphinha golpeaba de nuevo. Rodrygo hizo el 2-5 con el que acabaría el marcador.

Así fraguaba el primer título de Hansi Flick en el Barcelona, la primera final conquistada, aunque no sería la última de esa temporada. De nuevo otra final, otra ante el Real Madrid en nuevo Clásico, ésta de Copa del Rey. En esta ocasión el partido fue mucho más parejo y necesitó de una prórroga para decidir al campeón, donde el entrenador alemán volvió a responder.

En la final copera fue el Barça el que comenzó golpeando con Pedri. Ya tras el descanso, Mbappé hacía el 1-1 y Tchouameni le daba la vuelta al marcador con el 1-2. Ferran Torres ponía el empate de nuevo, forzando una prórroga donde Koundé acabaría rematando el segundo título de los culés en una final copera.

Y así llegamos a este domingo donde se decidió la Supercopa de España en otro Clásico para los culés. El dominio culé fue notable pero el Real Madrid subo golpear dos veces en un arreón en el descuento del primer tiempo. Raphinha hizo el 1-0, Vinicius puso el 1-1 tras un jugadón soberbio, fue Lewandowski el que puso el 2-1 tras un toque sutil ante Courtois y por último, antes del descanso, Gonzalo hizo el 2-2.

La segunda parte fue muy pareja y solamente una genialidad de Raphinha, uno de los hombres que más se ha visto beneficiado de la llegada de Hansi Flick, sentenció la Supercopa con el que sería el 3-2 final. El Madrid lo intentó pero el entrenador alemán mantuvo su idilio en la finales, su idilio ante un conjunto blanco que, cuando hay un título en juego, logra ganar sobre el tablero.