Tremendo enganchón entre Paco González e Isaac Fouto: «No me toques los huevos, ¿te ha quedado clarito?»

La radio deportiva y las redes sociales están revolucionadas tras el brutal enganchón que protagonizaron anoche en El Partidazo de Cope los periodistas Paco González e Isaac Fouto debido a una discusión entorno al estamento arbitral. El director de Tiempo de Juego apuntaba a los colegiados y su compañero elevaba la voz defendiendo su labor, un debate que acabó subiendo de tono y que terminó en una acalorada discusión.

«Sin árbitros no se juegan partidos, has dicho árbitros, no has dicho si son chinos o checos. Vamos a tener cuidado con los mensajes que mandamos porque este micrófono llega a mucha gente, que hay más fútbol», comentaba Isaac Fouto hasta que Paco González le cortó así: «Ten cuidado tú con los mensajes y no me toques los huevos. ¿Te ha quedado clarito?», decía el presentador visiblemente enfadado.

-Isaac Fouto: «Sin nosotros se juegan los partidos. Sin los árbitros, no. Vamos a tener cuidado con los mensajes que mandamos». -Paco González: «Ten cuidado tú y no me toques los huevos. ¿Te ha quedado clarito?» pic.twitter.com/18E9s9phfe — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) March 16, 2026

Paco González pone en su sitio a Isaac Fouto

Todo viene por una de las polémicas arbitrales de la pasada jornada de Liga. Se trata de la patada de Samu Costa a Urko González de Zárate previa al gol de Pablo Torre, donde el VAR contactó con Ricardo de Burgos Bengoetxea para que revisara su decisión y anulase el tanto, pero el árbitro se mantuvo firme en su postura. «No veo que le golpee». En el citado programa analizaron la polémica en Son Moix. «A mí la decisión me parece muy sorprendente, pero de Burgos Bengoetxea es muy buen árbitro», expresó Juanma Castaño, algo que no comparte Paco González.

Isaac Fouto defendía como siempre al colegiado: «Hay alguien incompetente por ahí diciendo que no ha cambiado su decisión para evitar que lo metan en la nevera. Digo ‘incompetente’, porque hay que ser realmente incompetente para decir eso, ya que no importa. Si el comité considera que es una falta clara, como probablemente lo hará, te van a meter en la nevera igualmente. Así que no tiene ningún sentido».

Paco González insistía: «La mayoría de los árbitros del fútbol español no tienen ni idea de fútbol». A lo que Fouto contestó: «Bueno ni los periodistas». «Desde luego, empezando por ti», respondía el presentador, al que sólo le parecen buenos colegiados García Verdura y Ortiz Arias por su manera de arbitrar, ya que dejan jugar y no quieren ser los protagonistas del partido. «Todos los demás que desaparezcan, no tienen ni idea», sentenció.

Pero esto no gustó a Isaac Fouto, que no dudó en reprocharle: «Si desaparecen, va a ser complicado sacar los partidos. Paco, no mandemos esos mensajes, son muy peligrosos, porque al final la gente no va a jugar fútbol. Sin árbitros no hay fútbol; sin periodistas sí, pero sin árbitros, no».