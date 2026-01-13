La declaración más culé de Tebas: «El Barcelona sin estar en la regla 1:1 gana Ligas»

Javier Tebas habló largo y tendido sobre diferentes aspectos de la Liga y sus clubes pertenecientes en los desayunos informativos que organiza Europa Press, entre ellos el Barcelona. El presidente de la Liga mostró sus propias preferencias y lo satisfecho que se encuentra con que el Barça, que lleva tiempo ya sin cumplir los parámetros económicos de su competición, fuera de la regla 1:1, lo haga consiguiendo títulos.

Javier Tebas admitió que el Barcelona sigue sin recuperarse en términos económicos y que se mantiene aún lastrado por el fair play que impone la Liga. Los culés siguen ajenos a la regla 1:1 y tienen que hacer encaje de bolillos para cada inscripción pero esto parece importarle poco al presidente de la propia competición.

Pese a no encontrarse regulando financieramente, Tebas asegura que «el Barcelona está sometido al ‘fair play’ financiero y esto les lleva a que su política de gastos sea cada vez más acorde», y asegura que «el poder inaugurar el campo, es muy importante». Pero que, pese a todo, «sin estar en la famosa norma 1:1 ganan ligas», sentencia para apuntarla que «la despensa la tienen más llena. Si cumplen las normas de la Liga, no me preocupa».

Tebas reconoce que el Barcelona ha podido fichar «jugadores aún no estando en la norma del 1:1» y que ahora mismo es «más optimista» con los culés, ya que van «a tener más ingresos en caja». Por ejemplo, el presidente de la Liga adelanta ya que «parte de esos ingresos del estadio ya se les ha tenido en cuenta», hablando del regreso del club al Camp Nou: «Si tú estás en obras, se te permite mantener un tiempo los ingresos de taquilla que tenías para favorecer y no penalizar la reforma de los estadios».

Javier Tebas fue cuestionado también por aspectos deportivos, como el papel de Raphinha en este Barcelona y su escaso reconocimiento: «El otro día leí un artículo que es el peor valorado y estoy de acuerdo. En muchos partidos ha marcado la diferencia con Lamine Yamal, pero sobre todo Raphinha».

Insiste con el partido en Miami

También relacionado con el Barcelona, Javier Tebas insistió en su idea de llevar a cabo el partido en Miami, con los mismos protagonistas. «Por supuesto», recalca sobre si sigue en pie su idea, apostando por el presidente del Barcelona, Joan Laporta, como socio: «Siempre que él quiera, sí». «¿Donde está la adulteración? El Villarreal quería ir, la afición quería viajar», reiteraba Tebas, defendiéndose sobre cómo se echó abajo su propuesta.

«Nos parece muy bien que venga la NFL, lo apoyamos, pero nos parece que somos increíbles. Nos hemos americanizado y que a nosotros, por querer hacer un partido ahí, que teníamos mucho hecho porque hay mucho aficionado español, se nos diga que no… Nos hemos vuelto puristas, monjas de clausura. El comisario europeo decía de aquí no puede salir nada, en cambio ahora viene la NBA, revoluciona el baloncesto, crea una competición, va a vender a mil millones la franquicia, a ver cómo lo van a pagar, entre ellos Real Madrid y Barcelona», zanjó al respecto Tebas.