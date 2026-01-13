Javier Tebas no ha podido dejar pasar la oportunidad de opinar sobre la marcha de Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid. El presidente de la Liga, que opina de todo, ha explicado que la destitución del técnico vasco «ha cogido a todos en fuera de juego».

En su línea habitual de crítica al Real Madrid y de lanzar mensajes siempre de animadversión al equipo blanco, Tebas ha dicho que «ni los propios ‘portavoces’ del Real Madrid escribieron el día anterior nada sobre el posible cese de Xabi Alonso, más bien escribieron todo lo contrario, parecía que lo había reforzado, o sea», en otro ataque más a la libertad de prensa.

El presidente de la Liga ha añadido también que no ha tenido que ser «fácil» para el club madridista destituir a Xabi Alonso y que «algo ha pasado» en las últimas horas para que hubiera este cambio en el banquillo. «Algo que no se sabe y ahí no puedo opinar. Yo siempre tengo que respetar las decisiones porque es que no tengo argumentos ni conocimiento para ver si se ha hecho bien o mal», ha dicho Tebas.

«En el Real Madrid tendrán razones que nosotros no sabremos para tomar este tipo de decisión, aunque he leído que había sido de mutuo acuerdo, por un lado, luego he leído cese. Ya estamos con la intoxicación; uno escribe una cosa, otro escribe otra…», siguió Tebas en su habitual tono contra el Real Madrid.

Con todo ello, y en un acto de los Desayunos Deportivos de Europa Press, Javier Tebas considera que «cuando un club toma una decisión» de este calibre, supone «un momento muy complicado y difícil». «Además, duele hacerlo. Si el Real Madrid ha tenido que hacerlo, equivocada o acertadamente, desde luego no ha sido fácil», completó el presidente de la Liga.