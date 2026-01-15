Flick entierra por completo a Ter Stegen y le muestra la puerta de salida del Barcelona

Hansi Flick entierra por completo a Marc André ter Stegen. El entrenador del Barcelona apuesta también por Joan García para la Copa del Rey. Ni en un encuentro ante un equipo de Segunda División se fía el técnico alemán de su compatriota. Ter Stegen tiene ya la puerta de salida abierta al saber que ni la Copa del Rey -competición normalmente en la que se usa al segundo guardameta- la jugará.

La alineación de Flick para el partido ante el Racing de Santander, equipo de Segunda, lo deja claro: el entrenador culé no cuenta para nada con el capitán azulgrana. Ter Stegen no juega ni la Copa y sí lo hace Joan García, uno de los mejores porteros del mundo, que no descansa ni en un encuentro ante un conjunto de menor categoría.

Y todo ello en un clima no muy alegre para un Ter Stegen que ya sabe que se tiene que ir del Barcelona si quiere jugar. Antes sabía que no disputaría ni Champions ni Liga, pero ahora tampoco va a jugar la Copa del Rey. Y hay un Mundial de selecciones en verano en el que el alemán debería ser titular con su selección… si juega.

En el Barcelona ya sabe que no lo va a hacer. Esto hace que el portero alemán tenga que ver una salida inminente. Tiene todavía dos semanas de mercado para hacerlo. Alemania ya se lo dejó claro en varias ocasiones: «Tiene que jugar sin duda en la segunda mitad de la temporada. Necesita jugar partidos, por muy talentoso que sea. Pero Oliver Baumann también lo está haciendo increíblemente bien. Ahora solo queda esperar», dijo Rudi Voller, director deportivo de Alemania.

Su situación es muy difícil y la suplencia en Santander se lo deja claro: Ter Stegen ya sabe que ni la Copa del Rey jugará, está por detrás de Joan García.