La frase de Kroos contra el Barça que duele a los culés: «En Champions…»

Es un buen momento para la parroquia blaugrana, al menos en términos deportivos donde Hansi Flick parece haberle cogido de nuevo el pulso a su equipo, adaptando todas las piezas a la temporada y los pequeños cambios introducidos. Se pudo ver el pasado fin de semana en la Supercopa de España, con otro Clásico y otra final del lado del entrenador alemán, del lado del Barcelona. El que parece no tener tan claro este nuevo rumbo del Barça, al menos para competir al máximo en la Champions League, es el ex madridista Toni Kroos…

En el Camp Nou se ven este año con opciones de competir al máximo en Europa. Han recuperado el liderato de Liga y han logrado el primer título de la temporada con la Supercopa de España. Se ven aptos para la hazaña, sobre todo teniendo en cuenta que el curso pasado ya alcanzaron las semifinales. Pero Kroos no lo ve tan claro como el Barça, el ex jugador blanco ve aún demasiadas distancias entre los culés y los equipos más serios de Europa en esta Champions.

Kroos sabe de lo que habla, ganó la Champions League en seis ocasiones con el Real Madrid, es uno de esos futbolistas que lleva el gen competitivo y sabe identificar esos patrones en el resto de profesionales, algo que no termina de ver en este Barça.

Toni Kroos comparte un podcast con su hermano Félix, Einfach mal Luppen, el que hablan de manera distendida de fútbol, analizan la actualidad y peinan los grandes partidos europeos del momento. Uno de los temas que trataron en su último episodio fue el nivel actual del Barça, donde Kroos fue muy claro con el nivel del equipo de Flick, aún lejos de ser uno de sus claros candidatos a la Champions League.

Era Félix Kroos el que introducía el tema. «Todavía están muy contentos con la Supercopa de España, pero ahora viene la Champions para el Barça donde juega contra oponentes de primer nivel», expresaba el hermano de Toni en Einfach mal Luppen, dando pie a la intervención del ex madridista que dejaba claro que no ha visto nada que la haya hecho cambiar de opinión con respecto a su parecer del pasado curso: «No van a ganar ningún título internacional, al menos eso creo».

De hecho, Kroos matizaba y explicaba que en el Barça «debían ser más listos» de cara la Champions League, ya que ve patrones repetitivos en el juego de los de Hansi Flick y algo de dependencia con algunas de sus estrellas: «Si estás cansado y no cambias el estilo de juego se hace muy evidente lo expuesto que estás».

En cualquier caso, Kroos reconoce el gran cambio de imagen de este Barça y admite que ofrece de la mano de su compatriota Flick «uno de los estilos de juego más atractivos de Europa… el más atractivo de Europa» pero que encuentra demasiados problemas cuando la bombilla de sus jugadores franquicia se apaga: «También creo que en el Barcelona asumen tantos riesgos… En un mal día de Pedri, Lamine Yamal o Raphinha, cualquier equipo les puede hacer daño y los puede eliminar de la Champions League».