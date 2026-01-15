Flick no se pilla los dedos: se lleva a Cancelo y a todos los titulares a Santander
El entrenador del Barça no escatimó a la hora de convocar a todos los fijos
También viaja el lateral derecho portugués, flamante fichaje de club azulgrana
El partido de octavos de final será este jueves a las 21:00 horas en El Sardinero
Hansi Flick no se ha querido pillar los dedos y ha convocado a todos los titulares para el partido de octavos de final de la Copa del Rey que disputará este jueves el Barcelona contra el Racing de Santander a las 21:00 horas. Además, el entrenador alemán se ha llevado a Joao Cancelo, flamante fichaje del Barça en el mercado invernal.
📋 𝗖𝗢𝗡𝗩𝗢𝗖𝗔𝗧𝗢𝗥𝗜𝗔#RacingBarça pic.twitter.com/pqb30WLHnL
— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 15, 2026
Flick no ha escatimado para la eliminatoria en El Sardinero y ha decidido ir con todo a por el líder de Segunda División. Más si cabe mirando de reojo al sorpresón en la noche del pasado miércoles cuando el Albacete se cargó a un Real Madrid con demasiados suplentes. En la lista del germano no falta nadie: Joan García, Balde, Cubarsí, Eric García, Koundé, Pedri, Lamine Yamal…
La única ausencia de sus fijos es la de Frenkie de Jong por su expulsión en la final de la Supercopa de España contra el Real Madrid. El resto de bajas son las de Christensen y Gavi, lesionados ambos de larga duración. El Barcelona, vigente campeón de la Copa, sigue este jueves su camino en la competición tras eliminar al Guadalajara en la ronda anterior.
Para afrontar el duelo se prevén rotaciones, pero no en exceso. Recordemos que Flick alineó a jugadores titularísimos como Eric, Lamine, De Jong o Fermín en Guadalajara y este jueves no será diferente. Este es el posible 11 culé: Joan García, Casadó, Araujo, Cubarsí, Gerard Martín; Bernal, Pedri, Fermín, Olmo, Roony; Rashford.
La lista de Flick para Santander
- Porteros: Ter Stegen, Joan García y Szczesny.
- Defensas: Cancelo, Balde, Araujo, Cubarsí, Gerard Martín, Koundé y Eric García.
- Centrocampistas: Pedri, Fermín López, Marc Casadó, Dani Olmo, Marc Bernal y Tommy.
- Delanteros: Ferran Torres, Lewandowski, Lamine Yamal, Raphinha, Rashford y Bardghji.