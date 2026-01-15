Flick no se pilla los dedos: se lleva a Cancelo y a todos los titulares a Santander

Hansi Flick no se ha querido pillar los dedos y ha convocado a todos los titulares para el partido de octavos de final de la Copa del Rey que disputará este jueves el Barcelona contra el Racing de Santander a las 21:00 horas. Además, el entrenador alemán se ha llevado a Joao Cancelo, flamante fichaje del Barça en el mercado invernal.

Flick no ha escatimado para la eliminatoria en El Sardinero y ha decidido ir con todo a por el líder de Segunda División. Más si cabe mirando de reojo al sorpresón en la noche del pasado miércoles cuando el Albacete se cargó a un Real Madrid con demasiados suplentes. En la lista del germano no falta nadie: Joan García, Balde, Cubarsí, Eric García, Koundé, Pedri, Lamine Yamal…

La única ausencia de sus fijos es la de Frenkie de Jong por su expulsión en la final de la Supercopa de España contra el Real Madrid. El resto de bajas son las de Christensen y Gavi, lesionados ambos de larga duración. El Barcelona, vigente campeón de la Copa, sigue este jueves su camino en la competición tras eliminar al Guadalajara en la ronda anterior.

Para afrontar el duelo se prevén rotaciones, pero no en exceso. Recordemos que Flick alineó a jugadores titularísimos como Eric, Lamine, De Jong o Fermín en Guadalajara y este jueves no será diferente. Este es el posible 11 culé: Joan García, Casadó, Araujo, Cubarsí, Gerard Martín; Bernal, Pedri, Fermín, Olmo, Roony; Rashford.

La lista de Flick para Santander