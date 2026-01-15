¿Cuándo es el sorteo de cuartos de la Copa del Rey? Todos los equipos que se han clasificado y bombos

La Copa del Rey vuelve a demostrar por qué es uno de los torneos más imprevisibles y emocionantes del calendario del fútbol español. A medida que avanza la competición, el número de aspirantes se reduce y cada eliminatoria deja imágenes para la historia. Con los octavos de final ya cerrados, apuntamos ya con la mirilla en los cuartos de final de la Copa del Rey, la fecha del sorteo, qué equipos se han clasificado finalmente y cómo funcionarán los bombos.

Con la ronda de octavos de final cerrada, ya sabemos qué ocho equipos se han asegurado su presencia en los cuartos de final de la Copa del Rey. Todos ellos esperan ahora el sorteo que determinará los emparejamientos de una fase decisiva, en la que solo cuatro conjuntos lograrán seguir con vida en la lucha por el título. El camino hacia la final se estrecha y cualquier detalle puede resultar determinante.

Así han quedado los partidos de octavos de la Copa del Rey

Los octavos de final de la Copa del Rey se han repartido a lo largo de la semana con un total de ocho encuentros. En la jornada del martes lograron su billete para cuartos el Atlético de Madrid, el Athletic de Bilbao y la Real Sociedad. Los rojiblancos resolvieron su compromiso con un triunfo ajustado ante el Deportivo de la Coruña (0-1), mientras que el Athletic tuvo que recurrir a la prórroga para imponerse a la Cultural Leonesa (3-4). Por su parte, la Real Sociedad protagonizó una remontada agónica frente a Osasuna y acabó sellando el pase en la tanda de penaltis tras el empate (2-2 / 4-3).

El miércoles dejó otras tres clasificaciones. El Albacete firmó la gran campanada al derrotar al Real Madrid (3-2), el Betis logró darle la vuelta al marcador frente al Elche en los minutos finales (2-1) y el Deportivo Alavés certificó su presencia en cuartos tras vencer al Rayo Vallecano en Mendizorroza (2-0).

Este jueves se cerró el cupo de ocho clasificados con Valencia y Barcelona. Los ches se impusieron a domicilio al Burgos por 0-2 en un Plantío encharcado. Los goles de Rubén Iranzo al inicio de la primera parte y de Sadiq al comienzo de la Segunda meten en cuartos al equipo de Corberán. Por su parte, el líder de la Liga venció (0-2) al líder de Segunda en El Sardinero. Los goles de Ferran Torres y Lamine Yamal, en la última jugada, evitan el susto para los de Flick en un partido en el que a los locales les anularon dos goles y perdonaron otro claro justo antes de que el Barça hiciera el segundo.

Cuándo es el sorteo de cuartos de final de la Copa del Rey

Con los octavos finiquitados, la atención se centra ahora en el sorteo de los cuartos de final de la Copa del Rey 2025-2026. La Real Federación Española de Fútbol ha confirmado que el acto se celebrará el lunes 19 de enero, a partir de las 13:00 horas, en el salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, en Madrid.

Será un momento clave del calendario, ya que quedarán definidos los emparejamientos de una ronda que se disputará a partido único y que resulta determinante en la pelea por el título. El sorteo podrá seguirse en directo a través de Teledeporte, Movistar+ y los canales oficiales de la RFEF, incluido su canal de YouTube.

En cuanto a las fechas de juego, la Federación ha previsto que los partidos de cuartos de final se disputen durante la primera semana de febrero, concretamente entre el martes 3, el miércoles 4 y el jueves 5. No obstante, los horarios definitivos aún están pendientes de confirmación oficial.

Así quedan los bombos para el sorteo de cuartos de Copa del Rey

Los cuartos de final mantendrán el formato de eliminatoria a partido único, una fórmula que ha caracterizado esta edición de la Copa del Rey y que incrementa la tensión al no ofrecer margen de error. El sorteo no solo determinará los cruces, sino también el orden de los encuentros, un aspecto clave en una ronda tan igualada.

Estos son los equipos ya clasificados para los cuartos de final de la Copa del Rey: