Griezmann invita al Atlético a otra ronda

Mantiene el Atlético su red, apenas apuntalada por el fino hilo tejido en alrededor de la Copa del Rey, torneo cargado de argumentos para los colchoneros este año tras la debacle en Liga y caída en la Supercopa. Superan los de Simeone un exigido examen en Riazor ante un histórico dormido. El Deportivo, más centrado en su regreso a Primera, compitió y caminó hasta que Griezmann quiso. Un zapatazo de falta del francés fue suficiente. Avanza el Atlético, aferrado al hilo que le queda.

Un poco de Griezmann sigue siendo mucho para el Atlético, para tranquilidad de Simeone. Tiene menos velocidad que antaño, pero mantiene intacta su calidad. Fue situar colocar el balón sobre el terreno de juego y darle un sutil golpeo para situarlo en la escuadra. Gol y a otra cosa porque desde entonces Riazor entro en ebullición y el Deportivo empujó. Más con corazón que argumentos. Los balones colgados no encontraron rematador y los gallegos atacaron más por acumulación alrededor de Musso que otra cosa.

Al Atlético siempre le quedará Griezmann, incluso cuando Julián Álvarez y Baena no se encuentran. Ocurrió en Riazor con otro discreto partido del argentino y la actuación más limitada del español. Tiró Simeone de banquillo para retirar a ambos jugadores, pero dejar a Griezmann sobre el terreno de juego. El antes y después de la obra de arta gala transcurrió en solidez defensiva rojiblanca y frustración gallega. Se movieron en las inmediaciones del área, pero de manera inerte.

Pubill y Hancko exhibieron solidez, aunque Simeone tiró de Giménez en el tramo final. Se lanzó el Deportivo y su técnico, que introdujo a un descanso Yeremay. Hubo tiempo para una de sus travesuras que fue resuelta por Llorente. Germán y Griezmann pausaron el partido durante unos minutos por un golpe y tras la reanudación poco más sucedió. Valió lo de Griezmann, que sigue manteniendo su magia para tranquilidad del Atlético. La siguiente ronda la paga él.