Márquez pone fecha a su retirada y se compara con Rossi: «Llevo unas cuantas operaciones…»

Marc Márquez ha vuelto a hablar sobre su retirada en la previa del Gran Premio de Brasil de MotoGP que se disputa este fin de semana. El actual campeón del mundo ha descartado llegar a la edad de Valentino Rossi, que se retiró a los 42 años, y también ha dejado claro que espera alargar la jubilación el mayor tiempo posible. El de Cervera afronta la segunda carrera de la temporada con el objetivo de subirse a lo más alto del podio después de su abandono en Tailandia.

Marc Márquez vuelve a subirse a una moto este fin de semana y esto siempre es un acontecimiento. El reciente campeón del mundo ha tapado bocas después de su exhibición en el pasado Mundial y en este 2026 quiere su décimo campeonato del mundo, que sería el octavo en la máxima categoría. De momento, la defensa del título no ha comenzado de la mejor forma posible después de tener que abandonar en el GP de Tailandia por un problema en el neumático de la Ducati.

Por ello, Márquez afronta la segunda carrera del Mundial con ganas de revancha en el estreno en el Mundial del circuito del Autódromo Internacional Ayrton Senna, en la ciudad de Goiania. Aquí se celebrará el Gran Premio de Brasil, que se estrena en el calendario y en el que el reciente campeón del mundo quiere estrenar su casillero en 2026 con su renovación con el equipo italiano también pululando en el ambiente. «Siguen por el buen camino», dejó claro el 9 veces campeón del mundo cuando fue cuestionado sobre la ampliación de su contrato.

Márquez y la fecha de su retirada

En un evento celebrado por Estrella Galicia desde Brasil, Marc Márquez también fue cuestionado sobre su posible retirada. A sus 33 años, después de un sinfín de caídas y con nueve títulos bajo el brazo, siempre se ha barruntado que la carrera del piloto español acabará más pronto que tarde. Por ello, el campeón de Cervera fue lo más sincero posible a la hora de tratar el tema.

«Espero alargarlo lo más posible, pero también llevo unas cuantas operaciones en mi cuerpo, y eso también es difícil de gestionar en el día a día», afirmó en el acto celebrado antes del Gran Premio de Brasil, donde los periodistas también le informaron que Valentino Rossi alargó su carrera hasta los 42 años. «No voy a llegar ni hasta los 40, estate tranquilo», dijo sobre la fecha de su retirada.

Marc Márquez ya habló hace unos días sobre su retirada en otro evento de Estrella Galicia. «El retirarse es una de las cosas más difíciles para el deportista. No creo que puedas planificar tu vida a largo plazo. Es algo que sentiré. Está todo en orden con Ducati. Por ambas partes estamos los dos contentos. Le pedí a Ducati una cosa: quiero empezar, no quiero firmar nada estando lesionado. No sé cuál es mi 100%. Después de cualquier lesión eso baja. Pero todo está en orden», dijo.