Marc Márquez reconoce que ha dado un paso atrás: «No puedo pilotar como el año pasado»

Marc Márquez ha vuelto al ruedo y es el principal favorito para revalidar el título en este 2026. La temporada de MotoGP está a punto de arrancar, con el GP de Tailandia dando el pistoletazo de salida este fin de semana. El ilerdense ha sorprendido en sus declaraciones a los medios al reconocer que da un paso atrás con la aerodinámica, y llevará la de 2024 «porque no puedo pilotar como el año pasado».

Las limitaciones físicas en el por el accidente sufrido en Indonesia el año pasado han hecho que tenga que ajustar su estilo de pilotaje, ya que su brazo derecho todavía no está en perfectas condiciones. Márquez explicó que el objetivo de los dos últimos años era demostrarse a sí mismo podía ir lo «suficientemente rápido para ser campeón». Y lo consiguió. Pero después llegó la lesión en Indonesia, que no fue nada fácil.

«El año pasado o en 2024 eran una demostración a mí mismo de que era suficientemente rápido para ser campeón; ése era el objetivo. El año pasado, me sentí en un gran estado de forma. La lesión de Indonesia parecía fácil, pero no lo fue. Requería de más tiempo, espero que tenga más margen de mejora, pero no sé el cien por cien de este brazo derecho, quiero entenderlo. Los test son de parar y salir y con seis horas seguidas. A ver cómo lo gestionamos en un gran premio. Si estás en Ducati, el objetivo es luchar por el Mundial», empezó diciendo el piloto español sobre este 2026 en MotoGP.

Respecto a la elección de la aerodinámica de 2024 y el cambio en su estilo de pilotaje por la lesión: «Tienes que encontrar lo que mejor se ajuste a tu estilo de pilotaje y tus prestaciones. El hecho de haber dado el paso atrás es porque no puedo pilotar como el año pasado. La aerodinámica hacía que fuera más dura. Estoy intentando adaptarme a mi estado físico. Una de mis habilidades es adaptarte a lo que tengo, así que es lo que intento».

Sobre las expectativas para este año, Marc Márquez señaló que «a nivel técnico, hemos mejorado, sobre todo, el último día en Tailandia. Dimos pasos en lo que quería. Es verdad que mi recuperación ha hecho que sea más difícil dar los comentarios. Pero los test siempre son más duros que los grandes premios. Espero comenzar bien. A un lado tengo al más rápido en Sepang y al otro, el de Buriram. Espero estar preparado».

El vigente campeón defiende título y es el gran favorito, pero asegura que «cada año se pone más difícil y más duro. Es imposible ser el más rápido en todas las sesiones y carreras. El objetivo será encontrar una buena regularidad. En estas primeras carreras, espero mejorar en cada fin de semana».

Continuidad en MotoGP

Sobre si va a seguir en MotoGP, Marc Márquez dijo: «Ser un piloto de MotoGP significa que eso tiene que ser tu prioridad número 1 en la vida. Siempre intento seguir lo que he aprendido en el pasado. Lo que aprendí es que si estoy lesionado, no tengo que firmar. Con Ducati estamos en buena línea y estamos contentos».

«Cada año, las fábricas y los pilotos suben el listón. El hecho de que Ducati ya lo estuviera lo hace muy difícil. Si partes de una posición más baja, el margen de mejora es mayor. Cabe esperar una Ducati muy fuerte y una Aprilia, también», comentó sobre la igualdad en MotoGP.

De Quartararo y Toprak, Márquez dijo lo siguiente: «Hay muchas veces que en el deporte, y más en el Motor, que no todo depende del piloto, sino de la máquina. Necesitas encontrar el mejor proyecto para ti. Dicen que tienes que creer, pero debes entender lo mejor para ti. En el caso de Fabio, tiene que tomar una decisión y lo hará pronto, si no lo ha hecho ya, por el futuro. No creo en los rumores. Toprak tiene más tiempo».

Por último, el nueve veces campeón del mundo habló sobre su futuro una vez se retire y la posibilidad de ser dueño de un equipo: «Ya me siento preparado para firmar. ¿Un equipo? Ahora estoy volcado en ser piloto. En el futuro, nunca sabes. En unos años se acabará mi carrera, pero sé que MotoGP es parte de mi vida y seguirá siéndolo».