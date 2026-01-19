El campeón se viste de gala: Ducati presenta la nueva moto de Marc Márquez para volver a ganar

Ducati Lenovo ha presentado este lunes en Maddona di Campiglio (Italia) la nueva Desmosedici GP26, con la que Marc Márquez buscará su décimo título. Una moto llena de significado, porque este 2026 no es un año cualquiera para el equipo italiano. Será una temporada muy especial con la celebración del centenario de Ducati (1926), que han querido reflejarlo en la nueva Desmosedici GP, con el nuevo rosso centenario en mate y la doble banda blanca.

Los de Borgo Panigale han presentado algún cambio estético en la nueva moto. El blanco cobra protagonismo como uno de los colores más predominantes junto a un rojo diferente al de los últimos años. Es un rojo oscuro, como el de los orígenes: desde el rojo de la Ducati 60 de 1949, la primera moto completa que marcó la entrada de la marca entre los fabricantes de motos, hasta el de la Gran Sport ‘Marianna’ de 1955, la primera Ducati concebida para correr, firmada por el ingeniero Fabio Taglioni.

Ducati y Marc Márquez quieren más. Tras otro año de récord con la conquista de todos los títulos y la prestigiosa triple corona por tercera vez en la historia del equipo, se presentan con un proyecto muy ambicioso liderado por el dream team Márquez-Bagnaia. Una de las mejores duplas que hay en la parrilla. Pecco quiere resarcirse de los problemas que le impidieron luchar por el título el año pasado para volver a estar arriba.

«Es la mejor moto con la que he pilotado desde que llegué en 2021. Es una gran combinación con el rojo y el blanco», empezaba diciendo Bagnaia durante la presentación. Marc Márquez, por su parte, reconocía que su recuperación «va mejor» y que está «trabajando muy duro este invierno para llegar a Tailandia. Es el principal objetivo. Todo va por buen camino». Noticias alentadoras para Ducati y los aficionados al motociclismo tras su lesión en Indonesia el año pasado. Todos están deseando volver a ver al campeón en pista.

Un año diferente para Marc Márquez

Este año es diferente para el piloto español. En 2025 se presentaba en Maddona di Campiglio con los nervios de un recién llegado, de vestirse de rojo por primera vez y con la esperanza de volver a luchar por el título de MotoGP. Esta vez, el 93 llega aquí como campeón del mundo y como el rival a batir en la batalla por el campeonato. «Es como un déjà vu. Todo es en el mismo sitio, mismo estilo, pero diferente año y diferente experiencia», reconocía el de Cervera.

«Este año me siento más relajado, el año pasado estaba algo nervioso, con mariposas en el estómago. Ahora tenemos esas mariposas por empezar la temporada, pero ya conozco al equipo, la moto… Mirando hacia delante para empezar la temporada. Siempre intento minimizar riesgos físicos, así que este año no voy a esquiar, no es mi deporte», agregó.

A Márquez no hay quien le pare y solamente piensa en volver a ganar: «La pasión es la clave, tengo mucha por la competición, es mi mejor gasolina en mi cuerpo. Una temporada como 2025 me ha dado más motivación. Me ha dado la fuerza suficiente para trabajar mucho este invierno con una larga recuperación. He estado trabajando todo el día, con el único deseo de volver a saborear la victoria».

Novedades técnicas de la nueva Ducati

Gigi Dall’Igna, CEO de Ducati Corse, subió al escenario y habló sobre el proyecto para 2026. «Es fantástico tener a estos grandes campeones en nuestro equipo. Ganaron mucho, saben exactamente lo que tienen que hacer para lograr nuestro objetivo, es fantástico», proclamó. «Es una temporada distinta, al tener dos proyectos paralelos, con la 2026 y con la 2027, al cambiar las reglas completamente, es difícil», explicó el mandamás del equipo italiano sobre la nueva moto.

«Tuvimos muchas ideas para moto, pero si debo elegir algo, el dispositivo trasero para bajar la moto es especial, es algo que desaparecerá, pero lo cambiamos cada año, fue algo muy inteligente», comentó Gigi que resaltaba que «amamos ganar, no sólo yo, los pilotos, la gente de Ducati, es parte de nuestro ADN».

Respecto a las novedades técnicas de la nueva Desmosedici GP26, Davide Barana, director técnico del equipo, explicó: «Es una moto compleja, mejoramos el chasis, reduciendo las vibraciones, también mejoramos la estabilidad, y ponemos la última y más sofisticada versión del rear ride height device (dispositivo para bajar la moto de atrás). Igualmente, un nuevo conjunto aerodinámico, para dar más velocidad».