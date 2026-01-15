La Aprilia de Jorge Martín ruge como nunca para acabar con el reinado de Marc Márquez

Aprilia va con todo en 2026, con Marco Bezzecchi y Jorge Martín. Los de Noale han presentado este miércoles la nueva RS-GP26, un proyecto muy ambicioso que ruge como nunca para devorar a Marc Márquez y a Ducati. El piloto español recupera el 89 en el carenado tras un 2025 para olvidar marcado por las lesiones. Ahora vuelve más fuerte que nunca, listo para llevar a la marca a lo más alto y poner fin al dominio de los de Borgo Panigale con el 93 a la cabeza.

Pese a la baja de Martinator, el año pasado Aprilia fue de menos a más con un Marco Bezzecchi estelar y terminó siendo la alternativa a Ducati. En Silverstone llegó la primera victoria y a partir de Assen los de Noale dieron un pase al frente. Desde entonces, Bezz sumó seis podios entre sprint y carrera larga en cinco Grandes Premios. Terminó con dos triunfos seguidos en domingo en las dos últimas citas del curso en Portimao y Valencia.

Pero la marca italiana quiere más y ha presentado una moto para intentar ganar el Mundial de MotoGP. Ese es el gran objetivo de Aprilia para 2026. Contaba Paolo Bonora, team manager del equipo, que han mejorado mucho en «aerodinámica y electrónica». Ahí va a estar la clave de esta temporada «porque el motor está congelado y hay que pensar en 2027». «Queremos aún mejores resultados», aseguró.

Jorge Martín, más ambicioso que nunca

Una moto que ha presentado el nuevo diseño, con el negro como el color predominante y una decoración muy similar a la del año anterior. Llama la atención la cabeza de león que han introducido en el carenado, enlazado al nombre de Aprilia. «Me encanta la nueva moto, creo que el león es el animal más representativo para nosotros ahora mismo. Me contrataron para ganar y es lo que quiero hacer», afirmó un Jorge Martín ansioso por empezar a dar gas en pista y demostrar qué puede ganar con esta moto.

«Después de la última temporada, ha sido muy importante este descanso en invierno para estar listo para lo que viene en 2026. Estoy muy emocionado por empezar esta aventura, porque necesito volver», arrancó el de San Sebastián de los Reyes en la presentación oficial de la nueva Aprilia para la próxima temporada.

Juntos contra todo

Martinator fue campeón en 2024 y el año pasado estuvo lejos de su mejor nivel por las lesiones, aunque aprendió «mucho» de este periodo. «Creo que mi equipo también está muy cerca de mí, porque aprendimos que tenemos que estar juntos para luchar contra todo lo que está pasando», agregó el madrileño, que también tuvo discusiones con Aprilia para abandonar el equipo, aunque finalmente cumplirá su contrato.

Aunque advirtió de que necesitan «más tiempo» con la moto para entenderla, después de que la fábrica haya hecho «un trabajo increíble». «En Valencia ya funcionó muy bien, pero es muy importante confirmar eso en Malasia, en Tailandia, veremos. La moto es impresionante, completamente negra, y con el león, mucho mejor», analizó.

«Algo que aprendí en la temporada pasada es que no tienes que hacer más de lo que puedes. No quiero entrar en pánico, porque no es necesario. Algo malo puede suceder de nuevo, así que no es lo que queremos. Por supuesto, perdí muchas carreras la temporada pasada. Necesito recuperar la confianza. Necesito un poco de tiempo para hacerlo, así que intentaré ir de menos a más durante la temporada», concluyó.