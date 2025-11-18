Jorge Martín: «Márquez es un ejemplo y ahora me toca a mí resurgir»

Jorge Martín se mira en el espejo de Marc Márquez para volver a ganar. El piloto de Cervera dejó al equipo de su vida en MotoGP, Honda, para irse a un satélite como Gresini en busca de reencontrarse con su mejor versión después de vivir un auténtico calvario por la lesión en el hombro durante cuatro años. El madrileño ha pasado por una situación similar esta temporada. Ha estado fuera casi todo el año por culpa de las lesiones y no ha podido lucir el uno como le hubiese gustado.

En una entrevista con OKDIARIO y dos medios más, Jorge Martín dijo que «Márquez es un ejemplo de que se puede hacer». Aunque no se quiere comparar con Marc, asegura que «ahora me toca a mí el poder resurgir». El piloto de Aprilia reconoció también que cuando vio el vídeo de Márquez de «la lesión, la recuperación y todo» en la gala de MotoGP, antes de recibir el trofeo, se vio reflejado. «Los mejores deportistas de la historia quizá no han sido los más exitosos, pero los que sí han sido los más exitosos ha sido porque nunca se han rendido», comentó.

P.- ¿Lo que ha hecho Márquez les puede servir un poco de inspiración a los que están pasándolo mal ahora?

R.- Sí. Al final es importante saber que ni los buenos momentos son tan buenos, ni los malos tan malos. Tienes que saber ser un pelín más neutral en ese sentido. Y está claro que Márquez es un ejemplo de que se puede hacer. Obviamente no me quiero comparar ni mucho menos con Marc, pero ahora diría que me toca a mí el poder resurgir y el poder, no te digo ganar porque eso es imposible asegurarlo, pero el poder competir a mi 100% y eso es lo que quiero conseguir.

P.- El hecho de que Aprilia se haya acercado tanto a Ducati este año, ¿hace que el Mundial del año que viene pueda ser el más igualado de los últimos tiempos?

R.- No sé qué decirte. Esto lo veremos el año que viene. Creo que ganar a un Márquez en plena forma será muy complicado. Y luego lo que haga el resto no puedo controlarlo. Yo sé que Aprilia está haciendo un gran trabajo. La moto cada vez es mejor, cada vez es más completa y creo que para el año que viene daremos un paso aún más grande. Hay que esperar, confiar y trabajar duro. No hay más.

P.- ¿Tiene ganas de batirse con el mejor Marc Márquez la próxima temporada?

R.- Bueno, no es porque sea Marc, yo me quiero batir con los mejores pilotos del mundo, el que sea el que esté el primero voy a intentar ganarle. Hay mucho nivel. Creo que hay cinco o seis pilotos que rompen un poco la balanza. Independientemente, no es por decir nombres, simplemente yo soy competitivo y quiero pelear por ganar. Me da igual si es uno que otro, yo lo que quiero es pelear por ganar mundiales.

P.- ¿Sintió un poco de morriña cuando vio a Marc levantar el título de campeón?

R.- Es bonito. Me alegro por él porque lo lleva luchando… Justo veía el vídeo de la recuperación, de la lesión, de todo y le decía a mi novia: ‘¿A quién te recuerda?’. Porque al final es más de lo mismo, el caerte, sufrir, dolor, volver a levantarte, volver a caerte. Y al final, los mejores deportistas de la historia quizá no han sido los más exitosos, pero los que sí han sido los más exitosos ha sido porque nunca se han rendido. Y por eso al final llegan tan lejos. Espero yo poder tener esos valores.