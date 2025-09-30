Jorge Martín es operado de su fractura en la clavícula derecha y no tiene fecha de vuelta

Jorge Martín ha sido operado con éxito de su fractura en la clavícula derecha. El piloto español sufrió una dura caída en la sprint del GP de Japón de MotoGP. Tras las primeras exploraciones detectaron que sufría una fractura desplazada de la clavícula derecha y tenía que pasar por quirófano, otra vez. No gana para disgustos esta temporada, y ahora que ya se había adaptado a la Aprilia le toca volver a parar por culpa de una lesión. Aprilia ha anunciado que Martín no será sustituido en Indonesia.

«La cirugía de clavícula derecha de Jorge Martín se ha completado con éxito. Tras una caída al sprint en Motegi, el piloto español sufrió una fractura desplazada de la clavícula derecha. El domingo, Jorge regresó a España para ser operado de reducción y fijación de la fractura, que se llevó a cabo el martes por la mañana en el Hospital Universitari Dexeus por el equipo médico dirigido por el Dr. Xavier Mir», comienza diciendo el parte médico del equipo italiano.

Se desconoce el tiempo que estará de baja, dependerá de su evolución tras la cirugía. Lo que es seguro es que se perderá la próxima carrera en Indonesia, y muy probablemente el resto de la gira asiática (Australia y Malasia). Pero todo dependerá de su evolución en las próximas semanas. Ambas carreras están programadas para las últimas dos semanas del mes de octubre.

«El tiempo de recuperación se evaluará en los próximos días en función de su evolución tras la cirugía», reza el comunicado de los de Noale, que anuncian que no sustituirán al campeón del mundo de 2024: «Según lo permite el reglamento, Martín no será sustituido para el GP de Indonesia».