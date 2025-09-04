Jorge Martín: «Lo difícil es ganar como lo está haciendo Márquez, sin rival»

Jorge Martín regresa al lugar donde tocó el cielo, donde se proclamó campeón del mundo de MotoGP. Aquí en Montmeló fue de las últimas veces que se vio sonreír al español antes de ese gran resultado en el último GP de Hungría, que le hizo derrumbarse por todo el dolor que había vivido estos meses. Martinator llega al GP de Cataluña de MotoGP con ganas de seguir creciendo con la Aprilia. También tuvo palabras de elogio para Marc Márquez por lo que está haciendo en el Mundial.

Sobre los recuerdos que le han venido al volver al escenario donde logró su título de MotoGP, Jorge Martín dijo: «Pues es guay recordar ese día. Fue increíble poder ser campeón del mundo de MotoGP. Es algo que no voy a olvidar en la vida y las memorias están muy bien, pero son memorias y todo queda en el pasado. Hay que mirar hacia delante y mi foco está en el presente, en ir creciendo con esta moto. Estoy muy contento de estar aquí sano, de ir encontrándome mejor físicamente y también con la moto. A seguir dando pasos».

Sobre las palabras de elogio de su amigo Aleix Espargaró, que aseguró que ha empezado a ver al Jorge Martín de siempre y le ve en el podio, el de Aprilia respondió: «Bueno. Lo he pasado muy mal y hasta que no me he sentido bien físicamente no he podido ser yo. El poder aguantar tandas largas, el poder llevar la moto yo y que no me lleve es muy importante y lo he conseguido. Hacer de esto un fin de semana especial es la peor forma de afrontarlo, así que lo afronto como un fin de semana más. Acogeré todo lo que venga, que no sé lo que va a ser. No quiero mirar el resultado. Quiero que el domingo pueda decir que me encuentro mejor con la Aprilia y que he dado un paso adelante. Si eso me lleva a ganar, pues intentaré ganar y si llego décimo, pues el décimo».

«No ha sido fácil, no ha sido fácil. Imagino que con el parón del verano por medio igual me vio con un par de copas de más. Pero nada. Estoy contento y feliz. Tengo bien a mi familia, a mi entorno y eso es lo que te hace estar bien», agregó el vigente campeón del mundo de MotoGP. En Pramac aseguran que todavía huele a champán en el box, de la celebración del título del año pasado: «Eso es bueno, es bueno. Que lo disfruten».

En cuanto a quién echa más de menos a quién, si Gino Borsoi a Martín o al revés, Jorge respondió: «Yo qué sé. No es echar de menos. Fue una figura muy importante en mi carrera en los dos últimos años y quizás en el futuro nos volvamos a encontrar. Él tiene ahora otro proyecto y yo también, pero veremos qué pasa».

Sobre el GP de Hungría y cuánto necesitaba ese fin de semana, Martinator comentó: «Necesitaba sentirme bien con la moto, poder pilotar con mi estilo y no tener que forzar, sino que la Aprilia me ayuda en mis puntos fuertes, que era lo que faltaba. Obviamente, queda mucho trabajo por delante. Siento aún como que los otros pilotos están en otra liga, en el time attack, en la gestión de gomas, en todo están un pasito por delante. Es mi tercera carrera desde que volví y noto que me faltan vueltas. A seguir y Hungría fue una buena noticia para seguir motivados después de tanto tiempo oscuro. Ha venido bien, pero queda mucho trabajo.

El 1 reconoció que no va a tocar la moto en esta carrera: «Es la primera carrera en la que no toco los manillares, lo que es una buena noticia. A nivel de setting (configuración), saldré con la moto de Balaton, que me fue bien. Esta pista es particular y hay que cambiar más cosas que ya cambiaremos, porque no tiene grip. Veremos qué nos pide la moto y la pista para ir más rápido».

Rendido a Márquez

Preguntado por cómo describiría el año de Márquez, Jorge Martín se deshizo en elogios hacia el líder destacado de MotoGP: «Lo de Marc es muy difícil de igualar. Puede haber campeones, pero lo difícil es ganar como lo está haciendo él, sin rival, básicamente. Esto me ayuda porque, cuanto más nivel, más me va a acercar a mi límite. Cuanta más rivalidad, mejor para mí».

Respecto a si piensa que sin la lesión podría haberle disputado el título, el 1 dejó claro que «no era mi intención este año pelear por el Mundial. Vengo a una moto nueva y ahora es el momento de construir. Quizás, de haber estado todo el año construyendo, ahora podría decir que el año que viene pelearía por el título, pero ahora no lo sé. Intentaré llegar lo mejor preparado a 2026. Ese es mi objetivo ahora, llegar a la primera carrera del año que viene diciendo que estoy preparado para lo que viene».

Por último le preguntaron por la posibilidad de recuperar el dorsal 88 ahora que se ha quedado libre con la salida de Oliveira: «Es una duda que tengo desde hace tiempo. Siempre quise llevar el 88, pero siento que el 89 ha sido el número que he diseñado yo y con el que he ganado un Mundial de MotoGP. De momento mantendré, creo, el 89, que es el 88 más un Mundial».