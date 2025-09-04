Conoce el horario y el canal de televisión para ver en directo el GP de Cataluña del Mundial de MotoGP 2025 Este GP de Cataluña se correrá en el Circuito de Barcelona - Cataluña, en Montmeló Marc Márquez es el líder indiscutible de la clasificación del Mundial de MotoGP 2025

El Mundial de MotoGP 2025 regresa a España para celebrar este apasionante GP de Cataluña que se correrá en Montmeló. El campeonato ya pasó por Jerez y también pro Aragón, por lo que este fin de semana será la tercera parada de las cuatro que hay, ya que hay que recordar que la última jornada será en Valencia, donde espera coronarse un Marc Márquez que sigue siendo el líder de la clasificación de pilotos. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo todo lo que ocurra en el Circuito de Barcelona – Cataluña.

A qué hora es la carrera de MotoGP del GP de Cataluña: todos los horarios por días

Viernes 5 de septiembre

Todo comenzará este viernes 5 de septiembre en este GP de Cataluña del Mundial de MotoGP 2025. El Circuito de Barcelona – Cataluña, en Montmeló, ya está listo para comenzar a recibir a los mejores pilotos, que empezarán a familiarizarse con el trazado catalán con las primeras sesiones de entrenamientos libres y prácticas.

FP1 Moto 3 – 9:00 – 9:35 horas.

FP1 Moto 2 – 9:50 – 10:30 horas.

FP1 MotoGP – 10:45 – 11:30 horas.

Moto3 Practice – 13:15 – 13:50 horas.

Moto2 Practice – 14:05 – 14:45 horas.

MotoGP Practice – 15:00 – 16:00 horas.

Sábado 6 de septiembre

El sábado 6 de septiembre se presenta como una jornada apasionante en el Circuito de Barcelona – Cataluña, ya que después de las segundas sesiones de entrenamientos libres llegarán las clasificaciones para este GP de Cataluña. Posteriormente se repartirán los primeros puntos del fin de semana del Mundial de MotoGP 2025 con la carrera al sprint de la categoría reina, donde Marc Márquez espera coronarse una vez más.

FP2 Moto3 – 8:40 – 9:10 horas.

FP2 Moto2 – 9:25 – 9:55 horas.

FP2 MotoGP – 10:10 – 10:40 horas.

Q1 MotoGP – 10:50 – 11:05 horas – Q2 MotoGP – 11:15 – 11:30 horas.

Q1 Moto3 – 12:45 – 13:00 horas – Q2 Moto3 – 13:10 – 13:25 horas.

Q1 Moto2 – 13:40 – 13:55 horas – Q2 Moto2 – 14:05 – 14:20 horas.

Carrera al sprint de MotoGP de Cataluña – 15:00 – 15:45 horas – 12 vueltas.

Domingo 7 de septiembre

El colofón final del GP de Cataluña llegará este domingo 7 de septiembre con las carreras de las tres categorías. Marc Márquez espera sumar su octava victoria consecutiva en el Circuito de Barcelona – Cataluña, pero el resto de pilotos intentarán frenarle. La carrera en Montmeló está programada en el horario de las 14:00 horas, una menos en las Islas Canarias, y los participantes de la categoría reina tendrán que dar un total de 24 vueltas.

Carrera de Moto3 – 11:00 horas. 18 vueltas.

Carrera de Moto2 – 12:15 horas. 21 vueltas.

Carrera de MotoGP del GP de Cataluña – 14:00 horas. 24 vueltas.

Dónde ver la carrera del GP de Cataluña de MotoGP 2025 online en vivo gratis

El medio de comunicación que compró los derechos para emitir en exclusiva en nuestro país todo lo que ocurra a lo largo del Mundial de MotoGP 2025 fue Dazn. Esto significa que los entrenamientos libres, prácticas, clasificaciones y carreras del GP de Cataluña se podrá ver en directo por televisión a través del canal que Dazn tiene habilitado en diferentes plataformas. Este operador es de pago y habrá que estar suscrito para ver todo lo que ocurra en el Circuito de Barcelona – Cataluña. Por otro lado, TV3 retransmitirá gratis y en abierto todo lo que suceda en Montmeló.

Por otro lado, todos aquellos amantes de la velocidad y de la adrenalina, además de los seguidores de Marc Márquez y del resto de españoles, podrán ver en directo en streaming y en vivo online el GP de Cataluña del Mundial de MotoGP 2025 mediante las aplicaciones de Dazn o de TV3. Estas apps pueden descargarse en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero también tendrán sus páginas webs disponibles para acceder a ellas con un ordenador.

Además, en la web de OKDIARIO encontrarás la mejor información diaria sobre todo lo que ocurra este fin de semana en Montmeló en el GP de Cataluña del Mundial de MotoGP 2025. Publicaremos la crónica de cada prueba que se celebre en el Circuito de Barcelona – Cataluña y también las reacciones importantes que se produzcan en el trazado, donde estaremos prestando especial atención a los pilotos españoles.

Dónde escuchar por radio el GP de Cataluña

Todos aquellos amantes de este deporte que no puedan ver en directo por televisión ni tampoco en streaming y en vivo online el GP de Cataluña del Mundial de MotoGP 2025 deben saber que podrán escucharlo por la radio. Emisoras como Radio Marca, Cope, Onda Cero, la Ser o RNE conectarán con el Circuito de Barcelona – Cataluña para contar al momento todo lo que esté ocurriendo en este trazado de Montmeló.

Circuito del GP de Cataluña de MotoGP

El Circuito de Barcelona – Cataluña, situado en la localidad de Montmeló, será el escenario donde se celebrará este apasionante GP de Cataluña, que corresponde a la decimoquinta jornada del Mundial de MotoGP 2025. Este recinto celebró su primer Gran Premio de motociclismo en 1991 y tiene un total de 4,66 kilómetros de recorrido con 12 metros de anchura en la pista. La recta más larga supera ligeramente el kilómetro y consta de ocho curvas de derecha y seis de izquierda. La vuelta rápida en carrera la consiguió en 2024 Pedro Acosta parando el cronómetro en 1:39:664.