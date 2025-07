Jorge Martín mira al futuro con Aprilia: «Es posible reenamorarse»

El campeón del mundo de MotoGP está de vuelta. Jorge Martín ha recibido el alta médica definitiva de los médicos del campeonato y regresará a la competición en el GP de República Checa este fin de semana. Han pasado tres meses desde aquella fatídica caída en Qatar que le provocó un neumotórax y 11 costillas rotas. Han sido unos meses muy duros en los que el madrileño ha luchado para salir de ese túnel y volver a subirse a la moto. Este jueves compareció en solitario desde Brno para hablar de su regreso y explicar los motivos por los que ha decidido quedarse en Aprilia.

Durante su ausencia se ha hablado mucho de su continuidad en el equipo de Noale, incluso llegó a anunciar que iba a ejecutar la cláusula que le permitía salir de Aprilia a final de temporada: «Estoy muy contento de volver a estar aquí. Han sido unos meses muy difíciles para mí, sufriendo mucho, con muchas lesiones, y contento de decir que voy a seguir en Aprilia en 2026», comenzaba diciendo Jorge Martín.

Sobre qué le ha convencido para seguir en Aprilia, explicó: «Quiero explicar lo que ha ocurrido, porque si lo explico desde el principio será más fácil. Desde la primera a la cuarta lesión, de menos a más importante, empecé a tener dudas sobre mi futuro y sobre mí mismo. Tuve que tomar una decisión sobre mi futuro y era: o probar la Aprilia durante unas carreras más o activar esta cláusula. Ambas lo negaban. Aprilia luchaba por sus derechos, lo respeto, y yo tenía que pensar en mí y tratar de avanzar a otro proyecto. Luego empezamos con esta lucha… yo querría haber continuado en esta pelea, pero en la vida a veces hay que adoptar decisiones y ahora la decisión es quedarme en Aprilia una temporada más. He visto que tenemos mucho potencial y podemos conseguir muy buenos resultados. Espero estar preparado para lo que llegue»

«Me siento preparado. A nivel de condición física me siento mejor que nunca en mi vida. Necesito rodaje encima de la moto. A nivel físico he trabajado mucho. Considero que soy un piloto mejor y mejor preparado. En el test trabajamos sobre la posición en la moto. Tenemos trabajo que realizar, pero me siento bien y siento el potencial de la moto», añadió.

«No lamento nada», insistió ante la pregunta de si lamentaba algo de lo ocurrido. «Creo que todo lo que he hecho durante estos meses era lo que consideraba lo mejor para mí y para mi futuro. Nadie puede entender lo que sientes cuando estás en el hospital con 12 costillas rotas y no puedes dormir en una semana. Lo que he hecho es porque pensaba que era mejor para el futuro, igual que ahora que he decidido quedarme aquí», agregó.

Respecto a por qué pensó en Honda para cambiar y si es posible recuperar el amor con Aprilia tras esta ruptura, comentó: «Honda era una opción, pero no la única. Sobre la segunda, en las relaciones hay una montaña rusa: te enamoras, luego tienes peleas, pero si te gusta la otra persona trabajas para estar juntos y luchar por tus objetivos. Este es el punto en el que estamos. No puedo decir que no haya pasado nada, porque hemos tenido una gran pelea con Aprilia. Pero ahora es el momento de empezar a construir juntos, porque ambas partes queremos estar ahora juntas, y queremos ganar en el futuro. Esto es lo importante y creo que es posible volver a reenamorarse».

Si las dudas vinieron por las lesiones, Jorge Martín explicó: «Cuando firmé el contrato yo quería mantener ese margen de seguridad, por eso introduje esa cláusula. No podía pilotar la moto y entones quería hacer test porque podía ver los resultados de otros pilotos, pero yo quería probarlo yo mismo. No tenía la oportunidad, por eso la solicité. Tenía que tomar una decisión y fue aquella. Seguro que estar en el hospital no ha ayudado. Si hubiera arrancado la temporada como una normal, no habría ocurrido. Nunca lo sabremos. Lo importante es que ahora estamos aquí y todo está cerrado»

«Estoy muy entusiasmado. No me gusta estar aquí enfrente, me gustaría estar en el paddock. Es extraño estar aquí en solitario ante todos los medios. Tengo muchísimas ganas y todo está donde tiene que estar», insistió

Respecto al motivo que ha provocado este cambio de mentalidad, el campeón del mundo afirmó: «Creo que sin duda ha sido una mezcla de factores. Antes de volver a la competición quería que todo estuviese cerrado. Por eso quería cerrarlo rápido y dejarlo finiquitado. No podía entrar en pista con tantas preocupaciones en la mente. También he visto la mejora. Mi primera sensación con respecto a los test de Barcelona, Malasia y Qatar era muy mala porque me caí y tuve lesiones. Por eso dudaba tanto. Pero ahora puedo ver en los test, en el All Stars, he visto como Aprilia me ha acogido y me ha ayudado a estar en este lugar seguro y he cambiado de opinión».

¿Te has disculpado?, le preguntaron y el español fue claro: «Cuando llegas al paddock después de todas estas situaciones puedes sentir esta tensión, pero lo importante es comunicarse. Si hay algo mal tienen la libertad de hablar conmigo y viceversa. No me he disculpado porque he hecho lo que creía que era mejor para mi carrera. Ahora estamos juntos, comenzaremos juntos, hablaremos de manera conjunta y si sienten que tengo que hacer algo para mejorar la relación lo haré. Para mi es muy importante tener esa familia en el paddock y trabajaré para ello. He hablado con ellos, estamos trabajando, juntos en esto. No será un camino de rosas, pero lucharemos y daré el máximo para conseguir buenos resultados».

Si está decepcionado a nivel mental, Martín aseguró: «Creo que nunca estás preparado para estar cercano a la muerte, para estar a punto de morir. Hay situaciones para las que no estás preparado, no te las esperas, y luego llegan y es muy duro aceptarlas. Y Qatar fue una de ellas. Solo mi padre y mi novia son conocedores de lo que me pasaba por el cuerpo y la mente, para conseguir estar aquí. Esto me da aún más motivación».

Sobre si esperaba que dijesen que entendían su situación, Martín dijo: «No quiero continuar hablando de esta cláusula. No soy idiota, no haría todo esto si la cláusula no hubiera estado en el contrato, no habría tenido sentido. Yo lo entendía de una manera, ellos de otra y por eso tuvimos esas conversaciones durante estos meses. Eso es todo». «Sin duda, si la pelea hubiera sido más agresiva habría resultado más difícil volver y retomar el trabajo. Aprilia y yo hemos sido muy honestos desde el principio y ahora somos honestos. Ahora es el momento de agachar las orejas y hacer nuestro mejor trabajo», añadió.

Sobre si ha aprendido algo de todo esto, Martinator señaló que «sí, saco la autoconfianza, la he entrenado a la perfección, estoy más preparado que nunca. Como digo, no sabía el nivel de coraje que tenía y ahora soy conocedor de ello y me acompañará toda mi carrera».

Sobre darle las gracias a Aprilia por haber mejorado tanto la moto en su ausencia, el 1 fue claro: «Puedo agradecerles todo el trabajo que están haciendo. Si en el futuro ganamos le daré las gracias a Massimo Rivola por mantenerme aquí. Ahora tenemos que brindarnos otra oportunidad para seguir trabajando en este proyecto. Llega el momento de ponerse manos a la obra».

Sobre las dudas insistió en que «cuando estaba en el hospital no sabía si iba a ser capaz de volver a subirme a la moto. De ahí a más adelante, si volvería a ser rápido, fuerte… a nivel personal trataba de mantener la calma y tomarme mi tiempo».

«No tiene nada que ver con la de Portimao. Cuando eres más joven solo quería recuperarme y volver a la moto. Ahora tenía este nubarrón de pensamientos, la figura cobra más renombre, muchas personas hablan desde fuera… aprenderé de esto y si vuelve a ocurrir trataré de ser mejor», comentó.

En cuanto a las críticas de la opinión pública, Martín dijo: «Los fans son muy importantes, son el motor de nuestro deporte y nuestras vidas. Puedo entender sus opiniones, pero lo único que puedo decir es que he hecho lo que consideraba que era mejor para mi vida. Espero que algunos de ellos vuelvan a mi lado, pero no me fijo en las críticas y me centro en mi entorno y en mi familia para ser fuerte»

Sobre las palabras de Carmelo Ezpeleta, CEO de Dorna, no quiso hacer comentarios: «Creo que no es una cuestión que me atañe. Respeto la opinión de Carmelo, que es el gran jefe. Eso es todo». Preguntado por si fue un error difundirlo a los medios en vez de hablarlo todo a nivel privado, el piloto de Aprilia explicó: «Hablamos de todo a nivel privado. Aprilia trazó su estrategia, nosotros la nuestra y al final volvemos a estar juntos».

Sobre la posibilidad de verle en el podio en un futuro y cuánto tiempo pasará hasta entonces, Jorge Martín echó balones fuera: «Es imposible saberlo. Estoy aquí plenamente recuperado. Estoy aquí para dar el máximo, no para dar vueltas. Era importante llegar a Brno para tener las primeras impresiones antes del verano». Por último, insistió en que se ve capaz de recuperar su mejor nivel: «Claro que puedo regresar a mi nivel. Hay que entender como ha mejorado el nivel este año. En 9 meses he disputado una carrera. Tengo que tomarme tiempo».