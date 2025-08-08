Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado jueves 7 de agosto, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 367 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, han podido ver cómo, tras la discusión con Andrés, Gabriel no ha dudado un solo segundo en pedir explicaciones a Cristina. Además, ya parece tener idea de cómo despejar las sospechas sobre su culpabilidad en el robo de la patente. ¿En qué consiste el plan? En utilizar nada más y nada menos que un chivo expiatorio. Es consciente de que este paso tiene sus riesgos, pero no le va a quedar más remedio que asumirlos.

Lejos de que todo quede ahí, hemos podido ver cómo Begoña se muestra profundamente preocupada por la tensión que existe entre Andrés y Gabriel. Todo ello mientras Gema y Joaquín no tienen ni la menor idea de qué hacer con el comportamiento de Teo. Es algo que les está superando por momentos. De un momento a otro, Raúl acaba descubriendo que Teo está siendo acosado en el colegio, por lo que le recomienda que cuente toda la verdad a Gema y Joaquín. En cuanto a don Pedro, ha querido lanzar una advertencia a Irene respecto a Damián, haciéndole saber que sigue enamorado de Digna. Todo ello mientras Chema empieza a insinuarse a Claudia, ignorando por completo que ella ahora está con Raúl. Damián, por su parte, tiene serias dudas sobre si debe confesar a Irene todo lo que sabe sobre don Pedro. Al fin y al cabo, este gesto podría echar a perder todo.

¿Qué sucede en el capítulo 367 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, viernes 8 de agosto?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria van a poder ver cómo Gema ha pedido a Raúl que se mantenga completamente alejado de Teo mientras su situación en el colegio no mejore. Además, Gema ha descubierto el verdadero motivo por el que Teo ha estado robando dinero.

Lejos de que todo quede ahí, Luz no lleva del todo bien el hecho de tener que guardar silencio por la enfermedad de Pedro. Todo ello mientras la inseguridad de Irene aumenta considerablemente al darse cuenta de que hay cierta cercanía entre Damián y Digna. Tasio y Andrés deciden interrogar a Remedios por el robo de la patente, pero Andrés tiene claro que es inocente.

Además, Gabriel confiesa a María que ha logrado disipar las sospechas de Andrés, por lo que su plan parece que sigue su curso. Tras ver el trabajo fotográfico de Fina, Pelayo hace una llamada para tratar de ayudarla a la hora de encontrar trabajo. ¿Lo logrará? No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.