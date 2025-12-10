José Luis estuvo a punto de morir este lunes apuñalado a manos de su hijo. Se salvó gracias a que el joven fue abatido por la Policía Local de Tarazona de dos tiros en la cadera y en la pierna. Su hijo ha salvado la vida y el padre, destrozado, denuncia que «el sistema dejó tirado al joven» y pide para su hijo «que no le traten como un delincuente sino como lo que es, un enfermo».

Los hechos tuvieron lugar el 8 de diciembre a las 23:00 horas en Tarazona (Zaragoza) cuando José Luis llamó a la Policía porque su hijo había cogido un cuchillo de la cocina y amenazaba con matarle. En el vídeo que grabó un vecino se observa a los dos agentes pidiendo al joven que soltara el cuchillo. El joven no hizo caso, se abalanzó sobre su padre con el cuchillo y en ese momento fue abatido por la Policía tras dos disparos al aire de advertencia. El joven, se llama David, recibió un disparo en la cadera y otro en la pierna.

Ahora, David se recupera de las heridas de bala en el hospital Clínico Lozano Blesa y su vida no corre peligro, y su padre ha querido contar a OKDIARIO la verdadera historia que hay detrás del suceso que casi les cuesta la vida al padre y al hijo.

«Tenía orden de alejamiento de su padre»

Hace unos días que David había salido de prisión y regresó a su casa. David tiene una orden de alejamiento de su padre por hechos violentos y amenazas anteriores. «Lo tuve que acoger en mi casa, no iba a dejar a mi hijo tirado en la calle y enfermo, porque es un enfermo», asegura José Luis.

«Es paranoico, tiene patologías, ha pasado meses en la cárcel y siempre con peleas y líos, los primeros en la prisión de Zuera, luego en Palencia, en la calle también, pero no lo han diagnosticado ni cuando estuvo en la cárcel, es un olvidado del sistema», denuncia el padre.

Así fue el ataque a su padre

Las cosas no fueron como se cuentan. José Luis quiere aclarar el motivo por el que su hijo intentó matarle con un cuchillo antes de ser abatido por la Policía Local de Tarazona.

«Ese día yo decidí que había que ingresarle en un hospital, cada vez estaba peor, y él se asustó. Está en libertad condicional y pensó que la Policía se lo iba a llevar de vuelta a prisión. Se negó, se puso violento, estaba en pleno brote psicótico, entró en casa y salió con un cuchillo de cocina en la mano», explica el padre.

En ese momento, José Luis llamó a la Policía Local pidiendo ayuda. La patrulla se encontró a David intentando matar a su padre, hicieron dos disparos de advertencia, cuando el joven se abalanzó sobre el padre con el cuchillo fue abatido por la Policía.

«Que no lo traten como un delincuente»

David se recupera de dos heridas de bala en el hospital. «Que no lo traten como un delincuente, sino como un enfermo que es lo que es», ruega su padre.

«Mi hijo es un olvidado por el sistema. No le han diagnosticado ni en la cárcel. Simplemente se lo quitan de en medio, si hace algo lo mandan a la cárcel pero no se preocupan si tiene una enfermedad mental», explica José Luis.

«Le he llevado al médico, he rogado que le traten, y lo máximo que había conseguido es que le dieran cita para el psiquiatra dentro de tres meses», la última frase de José Luis lo resume todo.