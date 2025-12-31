El nuevo conseller de Turismo Guillem Ginard toma posesión del cargo prometiendo diálogo

Día de relevos en el Consell de Mallorca. El nuevo conseller de Turismo, Guillem Ginard, ha tomado posesión del cargo este miércoles en un acto en el que ha subrayado que afronta esta nueva etapa con el diálogo y el consenso como hoja de ruta y ha augurado solucionar la concesión de plazas turísticas en los próximos meses. Ginard sustituye en el cargo a Marcial Rodríguez, que ayer presentó su dimisión para volver a la actividad privada.

Tras la toma de posesión, celebrada en el Palau del Consell con la presencia del presidente insular, Llorenç Galmés, y del resto de consellers, Ginard ha destacado que el turismo es el motor económico de la isla y que, a diferencia de «otros grupos y gobiernos», el de Galmés está «profundamente orgulloso» de ello.

El nuevo conseller ha puesto como asignatura pendiente la concesión de plazas de alquiler turístico, cuyo procedimiento fue suspendido. «Tenemos que encontrar la mejor solución posible», ha dicho, confiando en que se pueda dar en los próximos meses. Así, ha dicho entender la «preocupación» de Habtur y ha asegurado que uno de los primeros contactos que mantendrá será con esta patronal, a la que ha tendido la mano. «Para intentar trabajar juntos y darnos la mano para encontrar todas las soluciones posibles, las más adecuadas y que den más seguridad jurídica a este proceso y sobre todo técnica», ha afirmado.

También ha puesto el foco en la apuesta por el binomio cultura-turismo –Ginard era hasta ahora el director insular de Cultura–, con el objetivo de «dar valor al producto turístico, con la calidad en lugar de la cantidad». Esta apuesta, a su criterio, puede ayudar a conseguir otros objetivos, como poner a los residentes en el centro de las políticas turísticas para compatibilizar la vida en la isla con el principal motor económico.

Igualmente, ha puesto énfasis también en la lucha contra la oferta ilegal, subrayando que «es un agravio comparativo con aquellos que hacen las cosas bien». Con todo, Ginard ha remarcado que afronta el cargo con «ilusión y valentía» y ha apuntado que a partir de este viernes comenzará una ronda de contactos con el sector.

En la toma de posesión, el presidente insular Llorenç Galmés ha agradecido a Ginard que «haya querido dar este paso hacia delante y liderar los retos turísticos de Mallorca». También ha puesto en valor su «gran experiencia» y su «compromiso, responsabilidad e ilusión» por asumir el cargo. El presidente ha resaltado su «compromiso, lealtad, esfuerzo y dedicación» para impulsar proyectos en beneficio del sector y de Mallorca.

De su lado, Ginard ha puesto en valor la reestructuración del departamento que llevó a cabo su predecesor, así como el aumento de recursos humanos dedicados a las inspecciones para detectar la oferta ilegal. «Es justo y necesario hacerle un agradecimiento bien sincero», ha agregado.

El nuevo conseller ha ejercido diversos cargos de responsabilidad en la institución insular entre los años 1999 y 2007, entre los que destacan los de director insular de Relaciones Institucionales y director insular de Cultura, cargo que ha vuelto a ocupar en la actual legislatura hasta su nombramiento como conseller de Turismo.

Además, Ginard fue alcalde del Ayuntamiento de Campos entre los años 2007 y 2010, así como primer teniente de alcalde del mismo municipio entre los años 2010 y 2015.

En el mismo acto también han tomado posesión Andreu Ferrer como nuevo director insular de Cultura y Andreu Obrador como nuevo director insular de Hacienda y Presupuestos, quien sustituye a Maria Antònia Sansó, que deja el cargo al asumir la dirección general de Empresa, Autónomos y Comercio del Govern