Detienen a un monstruo sexual en Mallorca: violó y pegó a una niña durante más de dos años

La Policía Nacional ha arrestado a un monstruo sexual que de manera sistemática se dedicó a violar y agredir físicamente durante más de dos años a una menor de edad en la azotea de una finca ubicada en la ciudad de Palma.

Todo ocurrió a principios del mes de enero cuando la unidad UFAM de la Policía Nacional inició una profunda investigación al recibir comunicación por parte de la dirección del centro educativo donde acude la víctima, donde ponían en conocimiento que la niña había sido supuestamente víctimas de agresiones sexuales.

Los agentes recogieron las manifestaciones de la menor, que denunciaba como desde hacía más de dos años, un joven mayor de edad y amigo de su familia, la había estado sometiendo sistemáticamente a agresiones sexuales con total frialdad, bajo amenazas y coacciones.

El calvario de la víctima empezó cuando el ahora detenido comenzó a enviarle mensajes telefónicos en los que le amenazaba con contarle a su familia la relación con esta joven si no accedía a mantener prácticas sexuales con él.

Además, el supuesto agresor siempre utilizaba el mismo modus operandi. En primer lugar le enviaba decenas de mensajes en tono amenazante hasta que la menor no le quedaba otra que acceder bajo coacción a sus pretensiones. Así, el varón la citaba en una azotea de la finca donde residía y allí cometía impunemente todas las agresiones sexuales de las que se le acusa llegando a utilizar la violencia física contra ella.

La menor manifestó que los hechos se habrían repetido a lo largo de dos años, no pudiendo contabilizar el número total de agresiones a las que fue sometida.

Una vez realizadas las gestiones, los agentes procedieron a la localización del joven practicando su detención como presunto autor de un delito de agresión sexual a menor, siendo trasladado hasta dependencias policiales.