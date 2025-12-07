‘El monstruo sexual de Mallorca’: más de una década violando y pegando a su hija desde que tenía 4 años

Los tribunales de Mallorca abren sus puertas este próximo martes para juzgar a uno de los mayores monstruos que ha dado la isla en los últimos años. La Fiscalía pide hasta 36 años de prisión para este hombre por unos hechos tan impactantes como indignantes: violar a su hija menor de edad durante más de una década.

Todo ocurrió en un día del año 2010 cuando el padre en cuestión aprovechó que su esposa se había marchado de la vivienda para abusar sexualmente de su hija, por aquel entonces de tan sólo cuatro años, por primera vez. Pero no fue la última. De hecho, las agresiones fueron incrementando su gravedad con el paso del tiempo.

Los abusos y las violaciones siguieron sin interrupción durante el régimen de visitas establecido después de que el matrimonio se divorciara. En 2012 tuvo lugar el segundo episodio. Más tarde, entre 2015 y 2019 el hombre volvió a violar a su hija varias veces más, llegándo incluso a golpearla en algunas ocasiones para evitar que se resistiera a los tocamientos a los que la sometía.

Lo peor llegó en 2020, cuando la menor tenía 13 años. El procesado llevó a la niña en su furgoneta hasta el aparcamiento de un casino abandonado, cerró las puertas y la violó de nuevo mientras la golpeaba y la agarraba del pelo. Las últimas agresiones tuvieron lugar durante el confinamiento por la pandemia del covid-19.

No fue hasta junio de 2020 cuando un juzgado de violencia sobre la mujer de Palma decidió suspender el régimen de visitas. Otro juzgado, este de lo penal, le condenó en 2022 por unas lesiones que le causó a su hija. No obstante, no ha estado privado de libertad por la causa que llega ahora a juicio. Ya en 2021, la familia de la víctima presentó una denuncia ante la Policía Nacional.

La menor, como consecuencia de estos hechos, ha precisado atención psicológica y psiquiátrica y ha tenido que ser ingresada en varias ocasiones por pensamientos suicidas y comportamientos autolíticos.