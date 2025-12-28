Prisión para dos peligrosos argelinos por acorralar, robar y agredir sexualmente a un joven en Palma

A la cárcel. El juez de guardia envió a dos peligrosos jóvenes argelinos a prisión tras golpear, robar y agredir sexualmente a una joven en el centro de la capital balear. Palma volvió a vivir uno de esos episodios que sacuden la conciencia social y crean una gran alarma social. Una joven fue víctima de una brutal agresión sexual y un robo con violencia, tras ser acorralada por un grupo de jóvenes que actuaron con una violencia desmedida y absoluta falta de escrúpulos.

Los hechos se produjeron el pasado mes de noviembre en las inmediaciones del parque conocido popularmente como Wifi, una zona frecuentada por vecinos y jóvenes. La víctima regresaba a su domicilio a bordo de su patinete cuando, de forma repentina, fue interceptada por varios individuos que le cortaron el paso y la obligaron a detenerse.

Según consta en la denuncia interpuesta en dependencias de la UFAM (Unidad de Familia y Mujer) de la Policía Nacional, la joven fue rodeada y acorralada sin posibilidad de huida. En cuestión de segundos, la situación se tornó dramática: uno de los agresores la empujó violentamente contra un vehículo estacionado, mientras otro la sujetaba con fuerza por las manos y la cabeza, impidiéndole cualquier intento de escape y aprovechándose de su clara superioridad física.

Inmovilizada, aterrorizada y completamente indefensa, la joven quedó a merced del grupo. Fue entonces cuando otros dos individuos comenzaron a realizarle tocamientos en zonas íntimas, consumando una agresión sexual que dejó a la víctima en estado de shock. La joven relató posteriormente a los agentes que temió seriamente por su vida y por su integridad física ante la extrema agresividad mostrada por sus atacantes.

En un acto de valentía desesperada, la víctima logró reunir fuerzas y comenzó a gritar pidiendo auxilio. Sus gritos rompieron el silencio de la noche y provocaron que los agresores desistieran de continuar con el ataque. Sin embargo, antes de huir, no dudaron en culminar su acto delictivo: le robaron el patinete y se marcharon del lugar, dejando a la joven tirada en la acera, sola y desamparada.

Tras conocer los hechos, la Policía Nacional activó de inmediato un operativo de investigación para identificar y localizar a los responsables. Las pesquisas permitieron confirmar la identidad de dos de los presuntos autores, sobre los que se emitió una orden de búsqueda y detención.

El primero de ellos fue localizado días después en el interior de la estación de tren de Palma, donde fue interceptado por los agentes y trasladado a dependencias policiales. El segundo fue detenido diez días más tarde, el pasado sábado, por agentes del Grupo Operativo de Respuesta durante un dispositivo de prevención de la delincuencia en las inmediaciones de la barriada de Son Gotleu.

Ambos detenidos fueron puestos a disposición judicial y el juez decretó su ingreso inmediato en prisión, dada la gravedad de los hechos imputados. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones, ya que, según la denuncia, en la agresión participaron más personas.

Mientras tanto, el caso ha generado una profunda alarma social y reabre el debate sobre la seguridad en las calles y la protección de las mujeres frente a la violencia sexual. Un suceso estremecedor que deja una herida abierta en la ciudad y un mensaje claro: la violencia sexual no quedará impune.