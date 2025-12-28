Furia desatada en Palma: un hombre arrasa la terraza de un bar y amenaza de muerte al dueño

Una tranquila noche previa a las fiestas navideñas se convirtió en una auténtica pesadilla en la ciudad de Palma. La Policía Local tuvo que intervenir de urgencia tras un violento estallido protagonizado por un hombre de 54 años que, fuera de control, sembró el caos en la terraza de un bar de la calle Gaspar Sabater.

Los hechos ocurrieron el pasado 22 de diciembre, alrededor de las 22:15 horas, cuando varias llamadas de alerta colapsaron la Sala del 092. Los testigos hablaban de un individuo extremadamente agresivo que estaba destrozando el mobiliario del local y amenazando al dueño. Ante la gravedad de la situación, se movilizó de inmediato a una patrulla de la Unidad de Intervención Inmediata (UII).

A la llegada de los agentes, la escena era dantesca. El hombre, en un evidente estado de alteración y excitación, golpeaba con furia la pared exterior del bar, llegando a provocar dos grandes agujeros a base de puñetazos. En el suelo yacían mesas y sillas de la terraza, algunas lanzadas con tal violencia que pusieron en serio peligro a clientes y viandantes que se encontraban en la zona.

Según relató el propietario del establecimiento, el detonante del estallido fue la negativa a servirle más alcohol. Lejos de aceptar la decisión, el individuo reaccionó de forma desmedida, desatando una oleada de violencia sin precedentes. Entre gritos y amenazas, llegó incluso a amenazar de muerte al dueño del bar, lo que obligó a este a refugiarse en el interior del local junto a varios clientes, temiendo por su integridad física.

Cuando los agentes intentaron identificarlo y calmar la situación, el hombre mostró una actitud hostil y desafiante, llegando a resistirse activamente a la detención. Su agresividad obligó a los policías a intervenir con firmeza para reducirlo y evitar que el altercado fuera a más, en una actuación tensa que mantuvo en vilo a los presentes.

Finalmente, el individuo fue detenido como presunto autor de delitos de daños, amenazas graves y resistencia a la autoridad, y trasladado a dependencias policiales. Tras la instrucción de las correspondientes diligencias por parte de la Sala de Atestados, fue puesto a disposición judicial.

El suceso ha causado una gran conmoción entre los vecinos de la zona, que aún se recuperan del impacto de una noche que, por momentos, se convirtió en una auténtica escena de pánico en pleno corazón de Palma. La propiedad del establecimiento tiene miedo de que esta situación pueda volver a repetirse.