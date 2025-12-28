Detenidos 40 ultras del París Saint-Germain por lanzar bombas de humo en la explanada del Trocadero

Nuevo lío con los ultras del París Saint-Germain. La Policía francesa ha detenido este sábado a 40 radicales del conjunto francés por haber lanzado fuegos artificiales y bombas de humo en la explanada de Trocadero de París, cerca de la Torre Eiffel, una de las zonas más turísticas de la capital de Francia.

Los hechos sucedieron cerca de las 21:00 horas de este sábado, cuando varias decenas de ultras empezaron a lanzar pirotecnia en esta zona que estaba concurrida de gente. Los propios ultras del PSG han reivindicado una acción que es peligrosa y que viene siendo ya habitual.

En concreto, ha sido el grupo de ultras del PSG ‘Virage Auteuil 1991’ el que ha reivindicado la acción con un corto vídeo y la frase «el mundo es rojo y azul, París Saint-Germain». Lo que hacían era celebrar ahora el gran año del París Saint-Germain, que ha conseguido seis títulos en 2025, el último hace unos días con la Copa Intercontinental.

El equipo de Luis Enrique ha hecho un año espectacular, ganando sobre todo la Champions League, pero también la liga francesa, la copa, la Supercopa de este país, la Supercopa de Europa y esa Copa Intercontinental. Sólo le faltó el Mundial de Clubes para hacer algo que nadie había hecho, ganar siete títulos en un mismo año. En ese torneo llegaron a la final, pero fueron goleados por el Chelsea.

No es la primera vez que se lanzan fuegos artificiales de manera ilegal en las proximidades de la Torre Eiffel, una zona muy turística, ya que el 12 de diciembre y el 7 de noviembre de este año hubo hechos similares relacionados con éxitos de los clubes de fútbol del Nápoles y del Wydad de Casablanca.

Además, los ultras del PSG son habituales en este tipo de incidentes, porque ante cada gran victoria suelen salir a las calles del centro de París, causando numerosos desperfectos y caos.