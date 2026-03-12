Colas en Decathlon por la novedad de Domyos que está arrasando: va a jubilar al gimnasio porque te pones en forma sin salir de casa

Decathlon vuelve a llamar la atención de los aficionados al deporte con uno de esos productos que rápidamente empiezan a verse en muchas casas. En los últimos años entrenar sin salir del hogar ha dejado de ser algo puntual para convertirse en una alternativa real al gimnasio. Cada vez hay más personas que buscan mantenerse activas sin depender de horarios, desplazamientos o cuotas mensuales, y ahí es donde la cadena francesa ha encontrado un filón. Su última apuesta llega de la mano de su marca Domyos y está pensada para los que quieren hacer cardio sin salir del salón.

Hablamos de la bicicleta elíptica Initial Elliptical 100 conectada, un modelo pensado para iniciarse en el entrenamiento en casa. A simple vista es una elíptica compacta y bastante sencilla, pero precisamente esa simplicidad es una de las claves de su éxito. Permite realizar ejercicio cardiovascular de forma cómoda y progresiva, sin necesidad de tener experiencia previa ni dedicar demasiado tiempo a aprender cómo funciona. Para muchas personas es justo lo que buscan, una máquina fácil de usar para moverse un poco cada día sin tener que pisar el gimnasio.

Uno de los aspectos que más destacan los que ya la han probado es que permite ajustar la intensidad del entrenamiento según el ritmo de cada usuario. La máquina cuenta con 10 niveles de resistencia, por lo que se puede empezar con sesiones suaves e ir aumentando la dificultad poco a poco. Además, incorpora una rueda de inercia equivalente a unos 4 kilos, algo que ayuda a que el movimiento sea bastante fluido durante el pedaleo. Esto hace que el entrenamiento resulte más cómodo, especialmente para quienes no están acostumbrados a utilizar este tipo de máquinas.

La bicicleta elíptica perfecta de Decathlon

Otro punto interesante es que esta elíptica incorpora conexión con aplicaciones de entrenamiento. Gracias a ello, se puede seguir el progreso de cada sesión desde el móvil o la tablet, registrar la actividad e incluso realizar recorridos virtuales mientras se pedalea. Para aquellos que se aburren fácilmente haciendo ejercicio en casa, este tipo de detalles puede marcar la diferencia, ya que convierte una simple sesión de cardio en algo más entretenido. Además, incluye soporte para colocar el móvil o la tablet, algo muy útil para seguir entrenamientos guiados o simplemente ver una serie mientras se hace ejercicio.

El diseño también está pensado para encajar sin problemas en la mayoría de hogares. No se trata de una máquina enorme como las que suelen verse en los gimnasios, sino de un aparato relativamente compacto que puede colocarse en el salón o en una habitación sin ocupar demasiado espacio. También incorpora ruedas para moverla con facilidad cuando no se está utilizando, algo práctico para quienes no quieren tenerla siempre en el mismo sitio. A todo esto se suma un factor que suele ser decisivo, el precio. Este modelo se sitúa dentro de la gama accesible de la marca, algo que ha contribuido a que muchas personas se animen a probarlo. Frente a otras máquinas de cardio mucho más caras, esta elíptica cuesta 199,99 euros y se presenta como una opción asequible para empezar a hacer ejercicio en casa sin realizar una gran inversión.