José Antonio Rueda, tras su accidente: «Han sido meses muy duros, sobre todo físicamente»
El campeón del mundo de Moto3 atendió a OKDIARIO para hablar de su accidente, el título y sus inicios en Moto2
José Antonio Rueda acelera su regreso: «Estoy preparado para volver a competir»
José Antonio Rueda atendió a OKDIARIO durante un Media Day organizado por Estrella Galicia 0,0. El campeón del mundo de Moto3 repasó su brutal accidente con Noah Dettwiler y habló sobre cómo ha sido su estreno en Moto2, a pesar de no haber hecho pretemporada. ‘R’, como le apodan cariñosamente desde su entorno más cercano, reconoció que han sido unos meses difíciles, «sobre todo físicamente» pero que ya está prácticamente recuperado y listo para darlo todo en su año de rookie en la categoría intermedia.
Pregunta: ¿Cómo se encuentra?
Respuesta: Estoy bien.
P: ¿Ya está completamente recuperado del accidente?
R: Sí. Falta todavía un poco más, pero eso vendrá con el tiempo.
P: ¿Cómo ha vivido estos meses de recuperación hasta volver a competir?
R: Bueno, han sido duros. Sobre todo físicamente, porque tenía mucho aquí en la mano. Así que trabajando con mi fisio, con mis entrenadores, con todo… Y gracias a ello, he podido empezar la temporada en Moto2 en la nueva categoría.
P: ¿En algún momento se le pasó por la cabeza que no podría volver a competir tras el accidente?
R: Nunca se me ha pasado. A lo mejor en el futuro, pues sí, pero no.
P: Después de un accidente tan brutal, a veces se le pasan cosas por la cabeza a uno que no se le pasan normalmente.
R: No. Yo he visto la caída. He visto la repetición unas pocas veces. Pero para mí ese es el riesgo que nosotros tomamos como pilotos. Nosotros ya sabemos a lo que vamos. ¿Puede pasar? Puede pasar, como ha pasado. Se dieron muchas situaciones para que se diese esa circunstancia, pero bueno, cada piloto creo que sabe a lo que va cuando empieza.
P: ¿Cómo fue su debut en Moto2?
R: La carrera no fue como me gustaría. Sí que es verdad que durante el finde hemos dado buenos pasos, entendiendo muchísimas cosas que cambian a otras categorías, que no se suele hacer. Porque cambia tanto, tanto la gestión de neumáticos, la gestión de peso a principio de carrera y al final, se nota mucho. Para mí ahora mismo eso es lo más importante y lo que más me está costando coger. Durante el finde hemos ido dando pasitos pequeños pasitos para adelante. Entiendo todo cada vez mucho más. Pero sí que es verdad que me hubiera gustado hacer más horas encima de esta moto, ya que cambia todo tanto. Pero bueno, la carrera sí que es verdad que no fue como esperábamos, pero tampoco están bajo nuestro control esas circunstancias. Son cosas que pasan. Y pensando ya en la siguiente en Brasil.
P: ¿Qué objetivo se plantea para este año? Al no haber hecho pretemporada, es un poco más complicado.
R: Exacto. Sí, bueno, lo que he dicho ya antes y en muchas otras entrevistas es que es mejor no poner ningún objetivo ahora mismo, ya que cambia todo tanto y me tengo que adaptar tanto a muchísimas cosas. Es mejor no poner ninguno porque puede jugar en tu contra si te pones algún objetivo si no llegas a cumplirlo. Prefiero ir poco a poco, paso a paso. Sí que a lo mejor me puedo poner objetivos de carrera a carrera, alguno, pero mientras tanto, poco a poco.