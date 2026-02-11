José Antonio Rueda acelera su regreso: «Estoy preparado para volver a competir»
Rueda reconoce que "la recuperación va muy bien" y ya está listo para regresar
El campeón de Moto3 competirá este año en Moto2 y confía en llegar en buenas condiciones a los test de pretemporada
José Antonio Rueda comienza su recuperación
Tras una temporada histórica y un título que confirmó su proyección, José Antonio Rueda, vigente campeón del mundo de Moto3, trabaja ya en su regreso a la competición después del accidente que frenó su final de año. Con la mirada puesta en la recuperación, los test de pretemporada y el salto a Moto2, Rueda analiza su momento deportivo, el aprendizaje acumulado y los retos que plantea una categoría tan exigente como apasionante.
El piloto de KTM volverá a competir meses después de su accidente en la curva 3 de Sepang con Noah Dettwiler, que le provocó una gran cantidad de lesiones: fractura en el pulgar y en el segundo y tercer metarcarpiano de la mano derecha, una fractura en la base del radio, múltiples traumatismos y una lesión en el hombro. Además, Rueda tuvo que ser reanimado tras sufrir un paro cardíaco.
Han sido muchos meses de trabajo, pero su recuperación va por buen camino y el joven de Los Palacios y Villafranca afirma que «la recuperación va muy bien. Estoy muy contento viendo cómo está evolucionando todo y espero llegar en buenas condiciones a los test». El campeón avanza a pasos agigantados y está listo para volver a subirse a una Moto2, aunque reconoce que nada tendrá que ver aquella que probó en Montmeló a mediados del curso pasado a la de ahora.
«Es cierto que la moto que probé en verano era bastante antigua, por lo que no sabría decirte con exactitud, ya que ha cambiado mucho en los últimos tres o cuatro años. Por eso, todavía no tengo claro en qué puntos habrá que centrarse más. Sí tengo claro los aspectos en los que debo mejorar como piloto para adaptarme encima de la moto. Es una moto nueva para mí y el salto a Moto2 es muy distinto, así que habrá que ver cómo evolucionamos en los primeros test y en las primeras carreras», señala el piloto en una entrevista ofrecida a Pont Grup.
Un final caótico
José Antonio Rueda también habló de la figura de su técnico, Jordi Gallardo, y su contribución a la consecución del título de Moto3: «La verdad es que para mí ha significado mucho. Encima de la moto me aporta muchísima confianza y era el cambio que más pedía durante los dos últimos años. El equipo lo hizo posible y, gracias a ello, he podido disfrutar mucho de esta temporada. Como bien dices, ha sido fruto de mucho trabajo y esfuerzo, tanto mío como del equipo. Entre todos hemos conseguido el título, que para mí es algo increíble, algo con lo que siempre he soñado».
En 2025, el sevillano dominó la categoría con mano firme, sin seguir a nadie, pero este año le tocará cambiar de estrategia: «Al principio creo que tocará ir un poco detrás de alguien para aprender, pero gracias a ese proceso también he conseguido mejorar mucho como piloto, saber cómo llevar mejor la moto y en qué aspectos debo seguir mejorando. Gracias a todo ese trabajo he aprendido a rodar más tiempo solo, a gestionar mejor las situaciones y a prepararme para llevar una moto más grande, como la que voy a pilotar este año. Creo que todo eso me va a servir mucho. En una categoría nueva siempre toca seguir aprendiendo, especialmente al principio, y habrá que fijarse en los demás para ir dando pasos adelante».
El 99 se proclamó campeón en Indonesia tras una carrera caótica que terminó con bandera roja: «Sí, sabía que era campeón en el momento en el que vi la bandera roja. Durante la carrera siempre intenté mantenerme entre los tres primeros y, de hecho, no recuerdo haber pasado en ningún momento de la cuarta posición. Sabía que mi principal rival estaba séptimo u octavo, que era justo el límite que yo necesitaba para ser campeón si terminaba entre los tres primeros. Por eso, en cuanto apareció la bandera roja, tuve claro que ya era campeón».
«Fue un final un poco extraño, porque proclamarse campeón con una bandera roja no es lo más emocionante. Cuando llegué al parque cerrado no había nadie y resultó una situación bastante rara. Aun así, lo disfruté mucho», añadió Rueda, que hizo historia al convertirse en el primer andaluz en levantar el título.
Sobre su salto a Moto2, el joven piloto español explicó: «Creo que en Moto2 hay muchos pilotos con muchísima experiencia dentro de la categoría. Además, las motos son muy similares entre sí, lo que hace que sea muy difícil marcar esa pequeña diferencia necesaria para poder estar delante. Eso es lo que creo que la hace más compleja».
Por último, José Antonio Rueda pidió un deseo para el 2026: «Terminar el año bien y disfrutarlo muchísimo, ya que será mi primera temporada en la categoría. Aprender todo lo posible y, si se puede pedir un poco más, luchar por alguna carrera».