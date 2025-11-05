José Antonio Rueda comienza su recuperación: operado en Barcelona tras su grave accidente en Sepang

José Antonio Rueda ha comenzado ya su recuperación tras su grave accidente en Sepang. El campeón del mundo de Moto3 fue operado de la mano derecha el pasado lunes, como parte de su recuperación tras la caída sufrida seis días antes en Sepang. El parte médico del Red Bull KTM Ajo señala que durante la intervención «se le insertaron placas en el pulgar, el segundo y tercer metacarpianos de la mano derecha y la base del radio, fue realizada por el Dr. Xavier Mir en la Clínica Dexeus de Barcelona».

No desvelan el tiempo exacto de recuperación. Los plazos los marcará la evolución de la lesión. Con el campeonato de Moto3 ya en el bolsillo, Rueda no tiene ninguna prisa por volver. Su objetivo principal ahora es continuar su recuperación el tiempo que sea necesario para garantizar que esté completamente preparado para la temporada 2026.

José Antonio Rueda sufrió un gravísimo accidente durante la vuelta de reconocimiento del Gran Premio de Malasia de MotoGP, en la categoría de Moto3. El sevillano se vio involucrado en un incidente con Noah Dettwiler en la curva 3. Venía por detrás probando la KTM y se topó con el suizo, que circulaba algo más lento por el lado izquierdo del trazado. Cuando José Antonio Rueda levantó la cabeza e intentó frenar ya era tarde y no pudo evitar la colisión.

«El piloto del Red Bull KTM Ajo recibió atención de emergencia en la pista, sufriendo un paro cardíaco. Posteriormente, fue trasladado en helicóptero al Hospital de Kuala Lumpur. Las primeras pruebas revelaron una fractura abierta del pulgar, el segundo y tercer metacarpianos de la mano derecha, una fractura en la base del radio y múltiples traumatismos. Tras descartarse daños graves en la cabeza y el torso, Rueda fue trasladado a una clínica privada, donde se le realizaron más pruebas para controlar de cerca las contusiones en las costillas y los pulmones. Cuatro días después de su ingreso en el hospital, el jueves pasado recibió el alta para regresar a España, donde aterrizó la madrugada del viernes», señala el parte médico.

«Tras el incidente que involucró a Rueda y Noah Dettwiler en la curva 3 durante la vuelta de reconocimiento del GP de Malasia, el piloto del Red Bull KTM Ajo recibió atención de emergencia en la pista, sufriendo un paro cardíaco. Posteriormente, fue trasladado en helicóptero al Hospital de Kuala Lumpur. Las primeras pruebas revelaron una fractura abierta del pulgar, el segundo y tercer metacarpianos de la mano derecha, una fractura en la base del radio y múltiples traumatismos», agrega.

«Rueda permaneció hospitalizado en observación constante en el Hospital Universitario Dexeus de Barcelona, ​​donde se decidió posponer la cirugía hasta el lunes debido a la inflamación en la mano. Afortunadamente, la cirugía fue un éxito y el ciclista ya se está recuperando en el mismo hospital, también de una lesión en el hombro, donde una resonancia magnética reveló una pequeña fractura en la escápula. Sin embargo, no será necesaria la cirugía y solo necesita reposo para recuperarse por completo. Se espera que José Antonio reciba el alta pronto. Desde allí, volará a Sevilla para continuar su recuperación junto a su familia y amigos», continúa el comunicado.

En última instancia, el equipo dio las gracias a todos los que han participado en la recuperación de su piloto: «Red Bull KTM Ajo desea agradecer a todos los que han participado en la recuperación de José Antonio hasta la fecha, incluyendo al personal médico de MotoGP y del Circuito Internacional de Sepang, así como al personal del Hospital de Kuala Lumpur y de la Clínica Dexeus. Asimismo, agradecemos a toda la comunidad de MotoGP por el apoyo recibido, desde los miembros del paddock hasta otras organizaciones, equipos, pilotos y aficionados».

«Le enviamos toda nuestra fuerza y ​​energía a nuestro piloto. Confiamos en que volverá más fuerte que nunca tras este revés, al final de la que ha sido su mejor temporada en MotoGP, donde lo vimos ganar su primer Campeonato del Mundo. Estamos muy orgullosos de ti, José Antonio, y deseamos verte pronto de nuevo en el paddock. Esperamos seguir escribiendo esta historia juntos. El equipo también desea expresar sus condolencias a Noah Dettwiler, así como a su familia, amigos y a todos los miembros de CIP Green Power, durante este difícil momento para todos. Le deseamos una pronta recuperación y un pronto regreso al paddock», concluye el escrito.