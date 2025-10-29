Rueda tiene el ok para volver a España y Dettwiler ya no está crítico tras su brutal accidente en Moto3

Buenas noticias en Moto3. El CIP Green Power ha emitido un nuevo parte médico sobre Noah Dettwiler en el que aseguran que su estado «es estable y ya no es crítico», mientras que el comunicado del Red Bull KTM Ajo afirma que José Antonio Rueda «continúa mejorando» y ha recibido el ok de los médicos para volver a España. Después de su brutal accidente en Sepang ambos fueron trasladados en helicóptero al hospital más cercano, donde permanecen ingresados.

Por suerte, tanto el español como el suizo se encuentran fuera de peligro. En el caso de Dettwiler, su equipo ha informado que continúa en cuidados intensivos, pero que su estado ya no es crítico, lo que es una grandísima noticia: «Según los médicos, el estado de Noah es estable y ya no es crítico. Continuará bajo estricta vigilancia en la unidad de cuidados intensivos. Gracias a todos por su continuo apoyo y amabilidad».

El accidente dejó helados a todos. Ningún piloto de Moto3 quería salir a la pista, pero se decidió que había que correr y cumplieron como profesionales que son. José Antonio Rueda chocó brutalmente con Noah Dettwiler en la vuelta de formación a parrilla. El suizo circulaba muy lento por la parte izquierda del trazado, el español no le vio e impactó fuertemente contra su moto. Ambos cayeron desplomados al suelo y tuvieron que ser reanimados en la pista. Tres días después del trágico suceso, ambos están estables y evolucionan favorablemente.

Rueda ya puede volver a España

El Red Bull KTM Ajo informó en un comunicado que el campeón del mundo de Moto3 «continúa mejorando», y aprovecharon para felicitarle por su cumpleaños: «Tras repetir todas las pruebas realizadas el pasado domingo, podemos confirmar que el estado del piloto español continúa mejorando. Aprovechamos esta buena noticia para desearle a José Antonio un muy feliz cumpleaños. Esperamos poder celebrarlo pronto».

La evolución de José Antonio es favorable y los médicos le han dado el ok para que regrese a España este jueves: «El lunes, el piloto del Red Bull KTM Ajo fue trasladado a un hospital privado para continuar su recuperación y controlar más de cerca la contusión pulmonar, que está evolucionando favorablemente. Por ello, los médicos creen que podrá regresar a España mañana para someterse a una cirugía en la mano derecha en Barcelona en los próximos días».

«Por otro lado, todo el equipo Red Bull KTM Ajo desea enviar todo nuestro apoyo a Noah Dettwiler, así como a su familia y amigos, durante su recuperación. Esperamos verlos pronto», concluye el escrito de KTM.